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"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع

منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية

وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع
سبق

وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:39 PM

متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع

منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,558

وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,937
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,016
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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