متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع
منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية
وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.
وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.
وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.
وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.
متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-27
وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.
وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.
وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.
وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:39 PM
متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع
منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية
وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.
وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.
وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.
وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.