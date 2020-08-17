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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

عملية جراحية عاجلة تنقذ حاملاً مصابة بكورونا ومولودها بجازان

كانت تعاني انقباضات رحمية وجفافاً تاماً للسائل حول الجنين

تمكّن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأوضح الفريق المعالج أن السيدة كانت تعاني انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الأشعة التلفزيونية جفافاً تاماً للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.

وبيّن أن الفريق الطبي اتخذ القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها، وقد تمّت العملية بنجاح.

مستشفى الملك فهد المركزي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية جراحية عاجلة تنقذ حاملاً مصابة بكورونا ومولودها بجازان
سبق

تمكّن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأوضح الفريق المعالج أن السيدة كانت تعاني انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الأشعة التلفزيونية جفافاً تاماً للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.

وبيّن أن الفريق الطبي اتخذ القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها، وقد تمّت العملية بنجاح.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
05:08 PM

عملية جراحية عاجلة تنقذ حاملاً مصابة بكورونا ومولودها بجازان

كانت تعاني انقباضات رحمية وجفافاً تاماً للسائل حول الجنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تمكّن أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل في منتصف الشهر الثامن مصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.

وأوضح الفريق المعالج أن السيدة كانت تعاني انقباضات رحمية غير منتظمة، وأظهرت الأشعة التلفزيونية جفافاً تاماً للسائل حول الجنين، كما أظهر تخطيط القلب وجود اضطرابات شديدة بنبض الجنين.

وبيّن أن الفريق الطبي اتخذ القرار بإجراء العملية لإنقاذ حياة الجنين مع اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها، وقد تمّت العملية بنجاح.

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