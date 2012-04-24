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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1259 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي إصابات إلى 700423

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700423 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 664772 حالة شفاء بعد تسجيل 3340 حالة إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8563 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1259 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700423 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 664772 حالة شفاء بعد تسجيل 3340 حالة إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8563 حالة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
05:50 PM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 1259 إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي إصابات إلى 700423

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700423 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 664772 حالة شفاء بعد تسجيل 3340 حالة إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 8563 حالة.

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