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شاهد.. "بوغاتي" تكسر حاجز ٤٩٠ كم/ ساعة على إحدى الحلبات بألمانيا

تم تعديلها من أجل تحطيم رقم جديد بقيادة سائق السيارات المحترف "آندي والاس"

كشفت بوغاتي، عن إحدى تجاربها لتحطيم رقم قياسي عالمي؛ حيث قامت بتحطيم الرقم على إحدى حلبات الاختبار في ألمانيا، وتمت التجربة على سيارة "بوغاتي شيرون" الرياضية، والتي تم تعديلها من أجل تحطيم رقم جديد.

ووصلت السرعة أثناء تجربتها على الحلبة إلى 490.484 كيلو متر في الساعة؛ أي 304.773 ميلًا في الساعة، وقد قام بالتجربة سائق السيارات المحترف آندي والاس، وعمل فريق المهندسين ستة أشهر من أجل تحطيم الرقم، وتمت إزالة الجناح الخلفي بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

وعلق رئيس بوغاتي على الحدث بقوله: "نحن سعداء لأن نكون أول شركة تصل لسرعة تفوق 300 ميل في الساعة، أود أن أشكر الفريق بأكمله وسائقه آندي والاس على هذا الأداء المتميز، وستكشف بوغاتي عن تفاصيل التجربة لاحقًا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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شاهد.. "بوغاتي" تكسر حاجز ٤٩٠ كم/ ساعة على إحدى الحلبات بألمانيا
سبق

كشفت بوغاتي، عن إحدى تجاربها لتحطيم رقم قياسي عالمي؛ حيث قامت بتحطيم الرقم على إحدى حلبات الاختبار في ألمانيا، وتمت التجربة على سيارة "بوغاتي شيرون" الرياضية، والتي تم تعديلها من أجل تحطيم رقم جديد.

ووصلت السرعة أثناء تجربتها على الحلبة إلى 490.484 كيلو متر في الساعة؛ أي 304.773 ميلًا في الساعة، وقد قام بالتجربة سائق السيارات المحترف آندي والاس، وعمل فريق المهندسين ستة أشهر من أجل تحطيم الرقم، وتمت إزالة الجناح الخلفي بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

وعلق رئيس بوغاتي على الحدث بقوله: "نحن سعداء لأن نكون أول شركة تصل لسرعة تفوق 300 ميل في الساعة، أود أن أشكر الفريق بأكمله وسائقه آندي والاس على هذا الأداء المتميز، وستكشف بوغاتي عن تفاصيل التجربة لاحقًا.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
01:55 PM

شاهد.. "بوغاتي" تكسر حاجز ٤٩٠ كم/ ساعة على إحدى الحلبات بألمانيا

تم تعديلها من أجل تحطيم رقم جديد بقيادة سائق السيارات المحترف "آندي والاس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بوغاتي، عن إحدى تجاربها لتحطيم رقم قياسي عالمي؛ حيث قامت بتحطيم الرقم على إحدى حلبات الاختبار في ألمانيا، وتمت التجربة على سيارة "بوغاتي شيرون" الرياضية، والتي تم تعديلها من أجل تحطيم رقم جديد.

ووصلت السرعة أثناء تجربتها على الحلبة إلى 490.484 كيلو متر في الساعة؛ أي 304.773 ميلًا في الساعة، وقد قام بالتجربة سائق السيارات المحترف آندي والاس، وعمل فريق المهندسين ستة أشهر من أجل تحطيم الرقم، وتمت إزالة الجناح الخلفي بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

وعلق رئيس بوغاتي على الحدث بقوله: "نحن سعداء لأن نكون أول شركة تصل لسرعة تفوق 300 ميل في الساعة، أود أن أشكر الفريق بأكمله وسائقه آندي والاس على هذا الأداء المتميز، وستكشف بوغاتي عن تفاصيل التجربة لاحقًا.

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