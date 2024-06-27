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نائب أمير الجوف يعزي أسرة "النصيري" في وفاة والدتهم

قدم نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، مساء أمس، تعازيه لأسرة النصيري بمدينة سكاكا بوفاة والدتهم.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير الجوف لهم، حيث كان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، ابن الفقيدة الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الفقيدة.

ودعا نائب أمير الجوف الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانب آخر، أعرب الدكتور فارس النصيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لنائب أمير منطقة الجوف على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظه، وأن يجزيه خير الجزاء.

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نائب أمير الجوف يعزي أسرة "النصيري" في وفاة والدتهم
سبق

قدم نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، مساء أمس، تعازيه لأسرة النصيري بمدينة سكاكا بوفاة والدتهم.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير الجوف لهم، حيث كان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، ابن الفقيدة الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الفقيدة.

ودعا نائب أمير الجوف الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانب آخر، أعرب الدكتور فارس النصيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لنائب أمير منطقة الجوف على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظه، وأن يجزيه خير الجزاء.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:37 AM

نائب أمير الجوف يعزي أسرة "النصيري" في وفاة والدتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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قدم نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، مساء أمس، تعازيه لأسرة النصيري بمدينة سكاكا بوفاة والدتهم.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير الجوف لهم، حيث كان في استقباله لدى وصوله منزل العزاء، ابن الفقيدة الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الفقيدة.

ودعا نائب أمير الجوف الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانب آخر، أعرب الدكتور فارس النصيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لنائب أمير منطقة الجوف على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظه، وأن يجزيه خير الجزاء.

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