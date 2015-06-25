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تجاوبًا مع "سبق".. شاهد إزالة تشوه بصري وصحي بحراج الطيور بمكة

جيف قطط ونفايات تعاملت معها "الأمانة" وطهرت.. وأصحاب المحالّ يثمّنون

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الكعكية، التلوث البصري والصحي الذي كان في حراج الطيور المتمثل في جيف القطط والنفايات؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق" بعد تقريرها الميداني بعنوان "سبق" ترصد تلوثًا بصريًّا وصحيًّا في "حراج الطيور" بـ"كعكية مكة" بعد ساعات من نشره.

وقامت الجهة ذات العلاقة بإزالة النفايات وجيف الحيوانات وتطهير الموقع وحرق باقي المخلفات.

فيما رفع أصحاب المحال القريبة من الموقع شكرهم لـ"سبق" على إيصال صوتهم وبأمانة العاصمة المقدسة في مبادرتها وتجاوبها.

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تجاوبًا مع "سبق".. شاهد إزالة تشوه بصري وصحي بحراج الطيور بمكة
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الكعكية، التلوث البصري والصحي الذي كان في حراج الطيور المتمثل في جيف القطط والنفايات؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق" بعد تقريرها الميداني بعنوان "سبق" ترصد تلوثًا بصريًّا وصحيًّا في "حراج الطيور" بـ"كعكية مكة" بعد ساعات من نشره.

وقامت الجهة ذات العلاقة بإزالة النفايات وجيف الحيوانات وتطهير الموقع وحرق باقي المخلفات.

فيما رفع أصحاب المحال القريبة من الموقع شكرهم لـ"سبق" على إيصال صوتهم وبأمانة العاصمة المقدسة في مبادرتها وتجاوبها.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
04:55 PM

تجاوبًا مع "سبق".. شاهد إزالة تشوه بصري وصحي بحراج الطيور بمكة

جيف قطط ونفايات تعاملت معها "الأمانة" وطهرت.. وأصحاب المحالّ يثمّنون

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
2,707

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الكعكية، التلوث البصري والصحي الذي كان في حراج الطيور المتمثل في جيف القطط والنفايات؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق" بعد تقريرها الميداني بعنوان "سبق" ترصد تلوثًا بصريًّا وصحيًّا في "حراج الطيور" بـ"كعكية مكة" بعد ساعات من نشره.

وقامت الجهة ذات العلاقة بإزالة النفايات وجيف الحيوانات وتطهير الموقع وحرق باقي المخلفات.

فيما رفع أصحاب المحال القريبة من الموقع شكرهم لـ"سبق" على إيصال صوتهم وبأمانة العاصمة المقدسة في مبادرتها وتجاوبها.

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