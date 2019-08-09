حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدّسة وجدة

"غائم" و"صحو" .. ودرجات الحرارة بين 30 و32 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (غائماً جزئياً إلى غائم) على مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، و(صحو) على المدينة المنوّرة، و(غائم جزئي) على جدة.

وأفادت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني, بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 30 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 35 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية, بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر مِنى 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلو متراً في الساعة.