النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

توقيع اتفاقية بين "عمار العقارية" و"ماكنزي آند كومباني"

لإعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية

أبرمت شركة "عمار العقارية" وشركة "ماكنزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية، اتفاقية تتولى بموجبها شركة ماكنزي إعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية.

وأوضح عبدالهادي بن فهد القحطاني؛ رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أن فكرة تأسيس شركة عمار المالية أتت مواكبة للتطور الكبير في السوق العقاري السعودي، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تنص في أحد مرتكزاتها الأساسية على إيجاد اقتصاد مستدام ومزدهر.

وذكر القحطاني: "أن هذه الاتفاقية بداية تعاون مشترك ومثمر مع شركة ماكنزي العالمية ذات التاريخ العريق والمهني في إعداد منهجيات الدراسات الإستراتيجية والمالية والإدارية الناجحة والفريدة للدول والمنظمات والقطاعات المختلفة".

وستركز شركة عمار المالية نشاطها في المجال العقاري بشكل خاص لتتواءم مع إستراتيجية شقيقتها عمار العقارية، حيث ستعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أنظمة وضوابط الجهات ذات العلاقة، وستطبق شركة عمار المالية أسلوباً فريداً في نموذج عملها مستخدمةً أدوات التقنية المالية الحديثة لتسهيل عملها وخدمة مستثمريها وشركائها.

ويشهد الاقتصاد السعودي تطورات متلاحقة منذ تدشين رؤية المملكة الواعدة 2030 وما صاحبها من تغييرات هيكلية في الإجراءات والأنظمة والقوانين والتحديث الشامل في منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص.

ويعد السوق العقاري السعودي جزءاً أصيلاً ومحركاً رئيساً في الاقتصاد الكلي للمملكة، متمتعاً بقوة مالية كبيرة وبنية تنظيمية رائدة تشكلت في الأعوام الماضية.

ويتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نقلات نوعية في السنوات القادمة مدعوماً بضخ كبير للمشاريع النوعية من القطاعين العام والخاص، لتتشكل بذلك فرص فريدة ونوعية للمنظمات العاملة، وفق أنظمة متطورة فاعلة وحوكمة مهنية عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيع اتفاقية بين "عمار العقارية" و"ماكنزي آند كومباني"
سبق

أبرمت شركة "عمار العقارية" وشركة "ماكنزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية، اتفاقية تتولى بموجبها شركة ماكنزي إعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية.

وأوضح عبدالهادي بن فهد القحطاني؛ رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أن فكرة تأسيس شركة عمار المالية أتت مواكبة للتطور الكبير في السوق العقاري السعودي، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تنص في أحد مرتكزاتها الأساسية على إيجاد اقتصاد مستدام ومزدهر.

وذكر القحطاني: "أن هذه الاتفاقية بداية تعاون مشترك ومثمر مع شركة ماكنزي العالمية ذات التاريخ العريق والمهني في إعداد منهجيات الدراسات الإستراتيجية والمالية والإدارية الناجحة والفريدة للدول والمنظمات والقطاعات المختلفة".

وستركز شركة عمار المالية نشاطها في المجال العقاري بشكل خاص لتتواءم مع إستراتيجية شقيقتها عمار العقارية، حيث ستعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أنظمة وضوابط الجهات ذات العلاقة، وستطبق شركة عمار المالية أسلوباً فريداً في نموذج عملها مستخدمةً أدوات التقنية المالية الحديثة لتسهيل عملها وخدمة مستثمريها وشركائها.

ويشهد الاقتصاد السعودي تطورات متلاحقة منذ تدشين رؤية المملكة الواعدة 2030 وما صاحبها من تغييرات هيكلية في الإجراءات والأنظمة والقوانين والتحديث الشامل في منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص.

ويعد السوق العقاري السعودي جزءاً أصيلاً ومحركاً رئيساً في الاقتصاد الكلي للمملكة، متمتعاً بقوة مالية كبيرة وبنية تنظيمية رائدة تشكلت في الأعوام الماضية.

ويتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نقلات نوعية في السنوات القادمة مدعوماً بضخ كبير للمشاريع النوعية من القطاعين العام والخاص، لتتشكل بذلك فرص فريدة ونوعية للمنظمات العاملة، وفق أنظمة متطورة فاعلة وحوكمة مهنية عالية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:39 AM

توقيع اتفاقية بين "عمار العقارية" و"ماكنزي آند كومباني"

لإعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
1
1,333

أبرمت شركة "عمار العقارية" وشركة "ماكنزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية، اتفاقية تتولى بموجبها شركة ماكنزي إعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية.

وأوضح عبدالهادي بن فهد القحطاني؛ رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أن فكرة تأسيس شركة عمار المالية أتت مواكبة للتطور الكبير في السوق العقاري السعودي، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تنص في أحد مرتكزاتها الأساسية على إيجاد اقتصاد مستدام ومزدهر.

وذكر القحطاني: "أن هذه الاتفاقية بداية تعاون مشترك ومثمر مع شركة ماكنزي العالمية ذات التاريخ العريق والمهني في إعداد منهجيات الدراسات الإستراتيجية والمالية والإدارية الناجحة والفريدة للدول والمنظمات والقطاعات المختلفة".

وستركز شركة عمار المالية نشاطها في المجال العقاري بشكل خاص لتتواءم مع إستراتيجية شقيقتها عمار العقارية، حيث ستعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أنظمة وضوابط الجهات ذات العلاقة، وستطبق شركة عمار المالية أسلوباً فريداً في نموذج عملها مستخدمةً أدوات التقنية المالية الحديثة لتسهيل عملها وخدمة مستثمريها وشركائها.

ويشهد الاقتصاد السعودي تطورات متلاحقة منذ تدشين رؤية المملكة الواعدة 2030 وما صاحبها من تغييرات هيكلية في الإجراءات والأنظمة والقوانين والتحديث الشامل في منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص.

ويعد السوق العقاري السعودي جزءاً أصيلاً ومحركاً رئيساً في الاقتصاد الكلي للمملكة، متمتعاً بقوة مالية كبيرة وبنية تنظيمية رائدة تشكلت في الأعوام الماضية.

ويتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نقلات نوعية في السنوات القادمة مدعوماً بضخ كبير للمشاريع النوعية من القطاعين العام والخاص، لتتشكل بذلك فرص فريدة ونوعية للمنظمات العاملة، وفق أنظمة متطورة فاعلة وحوكمة مهنية عالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة