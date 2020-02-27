وللاطلاع على الشروط والأحكام يرجى زيارة الرابط: http://bit.ly/3cf5gt فيما يمكن تصفح منتجات شركة بيبليس عبر الرابط: http://bit.ly/32uNTB3

وبدأت المسابقة في تاريخ 13 فبراير وحتى 4 أبريل 2020، وسيتم السحب على الجوائز المالية وسيتم تسليم الجوائز بتاريخ 8 أبريل في مكتب الإدارة العامة بالخبر، وبحضور مندوب الغرفة التجارية ولا يشترط الشراء للدخول في السحب.

50 ألف ريال لكل رابح.. "إكسترا" تطلق مسابقة "القمة غايتي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-27 أطلقت شركة "إكسترا" مسابقة "القمة غايتي" برعاية ومشاركة شركة "بيبيليس"، وتتضمن 4 جوائز نقدية بقيمة 50 ألف ريال لكل رابح. وبدأت المسابقة في تاريخ 13 فبراير وحتى 4 أبريل 2020، وسيتم السحب على الجوائز المالية وسيتم تسليم الجوائز بتاريخ 8 أبريل في مكتب الإدارة العامة بالخبر، وبحضور مندوب الغرفة التجارية ولا يشترط الشراء للدخول في السحب. ويمكن للجميع التسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2VqWXoU وللاطلاع على الشروط والأحكام يرجى زيارة الرابط: http://bit.ly/3cf5gt

فيما يمكن تصفح منتجات شركة بيبليس عبر الرابط: http://bit.ly/32uNTB3

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 04:00 PM

50 ألف ريال لكل رابح.. "إكسترا" تطلق مسابقة "القمة غايتي" بدأت في 13 فبراير وتنتهي 4 أبريل وهذه هي الشروط





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أطلقت شركة "إكسترا" مسابقة "القمة غايتي" برعاية ومشاركة شركة "بيبيليس"، وتتضمن 4 جوائز نقدية بقيمة 50 ألف ريال لكل رابح.

وبدأت المسابقة في تاريخ 13 فبراير وحتى 4 أبريل 2020، وسيتم السحب على الجوائز المالية وسيتم تسليم الجوائز بتاريخ 8 أبريل في مكتب الإدارة العامة بالخبر، وبحضور مندوب الغرفة التجارية ولا يشترط الشراء للدخول في السحب.

ويمكن للجميع التسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2VqWXoU

وللاطلاع على الشروط والأحكام يرجى زيارة الرابط: http://bit.ly/3cf5gt

فيما يمكن تصفح منتجات شركة بيبليس عبر الرابط: http://bit.ly/32uNTB3