النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

مرور الباحة يُغلق عقبتي الملك خالد و"حزنة" احترازيًا

بسبب هطول الأمطار الغزيرة

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، عقبة الملك خالد وعقبة حزنة مساء اليوم، وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء قرار الإغلاق احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.


فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرور الباحة يُغلق عقبتي الملك خالد و"حزنة" احترازيًا
سبق

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، عقبة الملك خالد وعقبة حزنة مساء اليوم، وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء قرار الإغلاق احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.


فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
06:18 PM

مرور الباحة يُغلق عقبتي الملك خالد و"حزنة" احترازيًا

بسبب هطول الأمطار الغزيرة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
3,379

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، عقبة الملك خالد وعقبة حزنة مساء اليوم، وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء قرار الإغلاق احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.


فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,877
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,286
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة