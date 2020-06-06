مرور الباحة يُغلق عقبتي الملك خالد و"حزنة" احترازيًا

بسبب هطول الأمطار الغزيرة

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة، عقبة الملك خالد وعقبة حزنة مساء اليوم، وذلك احترازياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ونتيجة لوجود سيول منقولة.

وجاء قرار الإغلاق احترازياً دون تسجيل أي إصابات؛ لضمان سلامة مرتاديها، وسيتم فتحها في حال تأكدت فرق السلامة المرورية من عدم وجود ما يهدد سلامة مستخدميها.



فيما دعت إدارة مرور الباحة قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في مثل هذه الأحوال الجوية.