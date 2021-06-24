شقيق قيادي "حوثي "يفضحهم: ليسوا إلا منصة صواريخ لإيران

وصفهم بالمستنقع .. والحرس الإيراني يعترف بتزويدهم بالأسلحة

فضح علي البخيتي شقيق القيادي وعضو المكتب السياسي بجماعة الحوثي محمد البخيتي مخططات الجماعة المتمردة، موضحًا من خلال تدوينة له عبر "تويتر" بأنهم ليسوا إلا منصة صواريخ لإيران يهدد أمن المنطقة.

وتفصيلاً، قال "البخيتي" يسعى الحوثي لترسيخ فكرة أن العالم يتقبله كأمر واقع ليسحق الأمل في نفس اليمنيين باستعادة دولتهم وجمهوريتهم مبينًا أن الحقيقة مختلفة، فالعالم يدرك خطره باعتباره منصة صواريخ لـ"إيران" على أهم طرق الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر تبلور مشروع وطني يمني يستعيد اليمن من ذلك المستنقع.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعترف بتقديم بلاده المال والسلاح للحوثيين، وزعم نائب القائد العام لميليشيات الحرس الثوري، العميد حسين سلامي، أن ما تقوم به طهران يأتي في إطار "الأخوة والوحدة"، على حد تعبيره.

وقال "سلامي" علنًا في 22 نوفمبر 2018، إن إيران تقدم أشكال الدعم كافة لميليشيا الحوثي، كما عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، في 29 نوفمبر 2018، أدلة جديدة على الدعم العسكري الإيراني للحوثيين في اليمن، وشملت أجزاء الأسلحة المعروضة صاروخًا من طراز (صياد-2 أرض-جو) الذي ضبطته السلطات السعودية في أوائل العام الحالي وهو في طريقه للحوثيين في اليمن.

واستشهدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بشعار شركة دفاعية إيرانية في القسم المخصص للرأس الحربي، وكذلك بكتابة اللغة الفارسية على الصاروخ من بين الأدلة على أن الأسلحة إيرانية.

وفي أغسطس 2018 قدمت لجنة خبراء تقريرًا سريًا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، تقول فيه إن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران، بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.