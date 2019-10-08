وزير حقوق الإنسان اليمني يكشف لمديرة "هيومان رايتس" انتهاكات الحوثي

كشف عن قتل المعارضين لها فكريًّا وزراعتها للألغام بشكل عبثي وعشوائي

الْتقى وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس واتش في واشنطن أندريا براسيو.

واستعرض "عسكر"، خلال اللقاء، حالة حقوق الإنسان في اليمن وأسباب الأوضاع الحالية التي تَسبب بها الانقلاب الحوثي العام 2014 وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني واستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني.

وأشار وزير حقوق الإنسان إلى ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تفجير منازل مَن يخالفها الرأي، وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وتجنيد للأطفال، وانتهاك لحقوق المرأة، وخطف وقتل المعارضين لها فكريًّا وزراعتها للألغام بشكل عبثي وعشوائي؛ إذ أودت بحياة كثير من المدنيين في مختلف مناطق اليمن.

وأكد أن مليشيا الحوثي قد خرقت جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ ابتداء بحق الإنسان في الحياة، وانتهاء بأبسط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ كحق التعبير والتنقل وكسب العيش.

وشدد "عسكر" على الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه واقع حقوق الإنسان في اليمن؛ مؤكدًا استعداد الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية في سبيل حماية حقوق الإنسان وملاحقة منتهكيها بصفتها جرائم لا تسقط بالتقادم.

بدورها، عبّرت المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش ،عن استعدادها للتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بما يضمن توفير معلومات أكثر شفافية عن واقع حقوق الإنسان في اليمن.

وحضر اللقاءَ سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.