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البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

سُجلت 3.5 مليون إصابة منذ ظهور الفيروس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطبقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنه بهذه الحصيلة سُجلت ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطبقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنه بهذه الحصيلة سُجلت ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالةً.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:46 AM

البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

سُجلت 3.5 مليون إصابة منذ ظهور الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطبقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنه بهذه الحصيلة سُجلت ثلاثة ملايين و582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالةً.

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