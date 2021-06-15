المخابرات الإسرائيلية تستدعي بعض قيادات "فتح" في القدس

قبل انطلاق "مسيرة الأعلام"

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح الفلسطينية في القدس المحتلة، قبل انطلاق ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن القيادي في "فتح" بالقدس شادي مطور، أن مخابرات الاحتلال سلّمته هو ومسؤول ملف المقدسات في فتح، وعدداً من كوادر الحركة بالقدس بلاغات لمراجعتها.