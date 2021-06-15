النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المخابرات الإسرائيلية تستدعي بعض قيادات "فتح" في القدس

قبل انطلاق "مسيرة الأعلام"

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح الفلسطينية في القدس المحتلة، قبل انطلاق ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن القيادي في "فتح" بالقدس شادي مطور، أن مخابرات الاحتلال سلّمته هو ومسؤول ملف المقدسات في فتح، وعدداً من كوادر الحركة بالقدس بلاغات لمراجعتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المخابرات الإسرائيلية تستدعي بعض قيادات "فتح" في القدس
سبق

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح الفلسطينية في القدس المحتلة، قبل انطلاق ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن القيادي في "فتح" بالقدس شادي مطور، أن مخابرات الاحتلال سلّمته هو ومسؤول ملف المقدسات في فتح، وعدداً من كوادر الحركة بالقدس بلاغات لمراجعتها.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
05:04 PM

المخابرات الإسرائيلية تستدعي بعض قيادات "فتح" في القدس

قبل انطلاق "مسيرة الأعلام"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,127

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من قيادات وكوادر حركة فتح الفلسطينية في القدس المحتلة، قبل انطلاق ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن القيادي في "فتح" بالقدس شادي مطور، أن مخابرات الاحتلال سلّمته هو ومسؤول ملف المقدسات في فتح، وعدداً من كوادر الحركة بالقدس بلاغات لمراجعتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة