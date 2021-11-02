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بالصور.. توزيع أكثر من 42 طنًّا من السلال الغذائية للمحتاجين في محافظة أبين

قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنًّا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية للمحتاجين في مديريات لودر وسباح ومودية بمحافظة أبين، استفاد منها 2.400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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بالصور.. توزيع أكثر من 42 طنًّا من السلال الغذائية للمحتاجين في محافظة أبين
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنًّا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية للمحتاجين في مديريات لودر وسباح ومودية بمحافظة أبين، استفاد منها 2.400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:49 PM

بالصور.. توزيع أكثر من 42 طنًّا من السلال الغذائية للمحتاجين في محافظة أبين

قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنًّا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية للمحتاجين في مديريات لودر وسباح ومودية بمحافظة أبين، استفاد منها 2.400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,922
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38 مليار ..

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