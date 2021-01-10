وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيطالي ثمار رئاسة السعودية مجموعة العشرين

وقَّعا مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي لتعزيز الشراكة وبحثا آفاق التعاون

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في محافظة العلا اليوم وزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين لعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.

ووقّع وزير الخارجية مع وزير الخارجية الإيطالي مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتَي الخارجية في البلدَين؛ بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدَين الصديقَين.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.