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استشاري: تجاوزنا أزمة "كورونا" ونبحر لبر الأمان.. لا تضطروا المعنيين لهذا!

دعا إلى عدم قلق الناس من استمرار تسجيل الإصابات وقال: نظامنا الصحي قوي

توقع استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور عبدالله الحقيل، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا لعدة أيام وربما عدة أسابيع مع العودة اليوم للحياة الطبيعية، مطمئناً أن رفع منع التجول بشكل كامل لن يؤدي إلى الشيء الكبير؛ بل سيسهم في تخفيف المعاناة ودفع المجتمع الى الانطلاق.

ودعا "الحقيل"، إلى عدم قلق الناس من استمرار تسجيل الحالات والإصابات، مؤكداً في هذا الصدد أن النظام الصحي لدينا قوى جداً، ولله الحمد، وغرف العنايات المركزة والحرجة لديها ملاءة قوية ومعدل نسب الوفيات في المملكة والخليج من أقل المعدلات في العالم؛ لكنه شدد على ضرورة التقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر.

وقال، في مداخلة هاتفية مع قناة 24 سعودي أمس: "وصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التعافي ونحمد الله أننا تجاوزنا الأزمةً وها نحن نبحر لبر الأمان ونحن في طريقنا للنزول وسنصل بعد فترة إلى مرحلة الانتهاء، وبهذه المناسبة أرفع نيابة عن مواطني ومقيمي المملكة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، فلهما الفضل -بعد الله- إذ وضعا حياة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار، فيجب أن نُفاخر ببلدنا العظيم وقيادتنا الرشيدة".

وأوضح "الحقيل"، أن هذه الجوائح ومنها كورونا تمر بعدة موجات مرة تعلو ثم تنخفض، مضيفاً: "نحن فِي طريقنا -إن شاء الله- إلى النزول وسنصل بعد فترة الى مرحلة الانتهاء، لكنها تحتاج الى تعاون الجميع وقاية وحماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم لنصل جميعا إلى بر الأمان".

وشدد على أهمية المحافظة على الإرشادات والتعليمات مع العودة اليوم للحياة الطبيعية فـ"كلنا مسؤول" ونعود بحذر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالإرشادات والتعليمات وتطبيق السلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الوباء ينتقل عن طريق الرذاذ وملامسة الأسطح الملوّثة والوقاية منه سهلة جداً.

وحذّر "الحقيل" من أنه إذا حصل تراخٍ أو ضعف في اتباع الاجراءات الاحترازية ربما تضطر الجهات الرسمية لإعادة فرض الإجراءات المشددة مرة أخرى لتقييد انتشار الفيروس، منتقداً مَن يتعاملون مع الوباء بنوع من الاستهتار والتراخي لذلك يجب تطبيق الأنظمة عليهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: تجاوزنا أزمة "كورونا" ونبحر لبر الأمان.. لا تضطروا المعنيين لهذا!
سبق

توقع استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور عبدالله الحقيل، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا لعدة أيام وربما عدة أسابيع مع العودة اليوم للحياة الطبيعية، مطمئناً أن رفع منع التجول بشكل كامل لن يؤدي إلى الشيء الكبير؛ بل سيسهم في تخفيف المعاناة ودفع المجتمع الى الانطلاق.

ودعا "الحقيل"، إلى عدم قلق الناس من استمرار تسجيل الحالات والإصابات، مؤكداً في هذا الصدد أن النظام الصحي لدينا قوى جداً، ولله الحمد، وغرف العنايات المركزة والحرجة لديها ملاءة قوية ومعدل نسب الوفيات في المملكة والخليج من أقل المعدلات في العالم؛ لكنه شدد على ضرورة التقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر.

وقال، في مداخلة هاتفية مع قناة 24 سعودي أمس: "وصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التعافي ونحمد الله أننا تجاوزنا الأزمةً وها نحن نبحر لبر الأمان ونحن في طريقنا للنزول وسنصل بعد فترة إلى مرحلة الانتهاء، وبهذه المناسبة أرفع نيابة عن مواطني ومقيمي المملكة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، فلهما الفضل -بعد الله- إذ وضعا حياة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار، فيجب أن نُفاخر ببلدنا العظيم وقيادتنا الرشيدة".

وأوضح "الحقيل"، أن هذه الجوائح ومنها كورونا تمر بعدة موجات مرة تعلو ثم تنخفض، مضيفاً: "نحن فِي طريقنا -إن شاء الله- إلى النزول وسنصل بعد فترة الى مرحلة الانتهاء، لكنها تحتاج الى تعاون الجميع وقاية وحماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم لنصل جميعا إلى بر الأمان".

وشدد على أهمية المحافظة على الإرشادات والتعليمات مع العودة اليوم للحياة الطبيعية فـ"كلنا مسؤول" ونعود بحذر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالإرشادات والتعليمات وتطبيق السلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الوباء ينتقل عن طريق الرذاذ وملامسة الأسطح الملوّثة والوقاية منه سهلة جداً.

وحذّر "الحقيل" من أنه إذا حصل تراخٍ أو ضعف في اتباع الاجراءات الاحترازية ربما تضطر الجهات الرسمية لإعادة فرض الإجراءات المشددة مرة أخرى لتقييد انتشار الفيروس، منتقداً مَن يتعاملون مع الوباء بنوع من الاستهتار والتراخي لذلك يجب تطبيق الأنظمة عليهم.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:10 PM

استشاري: تجاوزنا أزمة "كورونا" ونبحر لبر الأمان.. لا تضطروا المعنيين لهذا!

دعا إلى عدم قلق الناس من استمرار تسجيل الإصابات وقال: نظامنا الصحي قوي

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,990

توقع استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور عبدالله الحقيل، استمرار تسجيل الإصابات بفيروس كورونا لعدة أيام وربما عدة أسابيع مع العودة اليوم للحياة الطبيعية، مطمئناً أن رفع منع التجول بشكل كامل لن يؤدي إلى الشيء الكبير؛ بل سيسهم في تخفيف المعاناة ودفع المجتمع الى الانطلاق.

ودعا "الحقيل"، إلى عدم قلق الناس من استمرار تسجيل الحالات والإصابات، مؤكداً في هذا الصدد أن النظام الصحي لدينا قوى جداً، ولله الحمد، وغرف العنايات المركزة والحرجة لديها ملاءة قوية ومعدل نسب الوفيات في المملكة والخليج من أقل المعدلات في العالم؛ لكنه شدد على ضرورة التقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والأخذ بمبدأ الحيطة والحذر.

وقال، في مداخلة هاتفية مع قناة 24 سعودي أمس: "وصلنا إن شاء الله إلى مرحلة التعافي ونحمد الله أننا تجاوزنا الأزمةً وها نحن نبحر لبر الأمان ونحن في طريقنا للنزول وسنصل بعد فترة إلى مرحلة الانتهاء، وبهذه المناسبة أرفع نيابة عن مواطني ومقيمي المملكة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، فلهما الفضل -بعد الله- إذ وضعا حياة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار، فيجب أن نُفاخر ببلدنا العظيم وقيادتنا الرشيدة".

وأوضح "الحقيل"، أن هذه الجوائح ومنها كورونا تمر بعدة موجات مرة تعلو ثم تنخفض، مضيفاً: "نحن فِي طريقنا -إن شاء الله- إلى النزول وسنصل بعد فترة الى مرحلة الانتهاء، لكنها تحتاج الى تعاون الجميع وقاية وحماية لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم لنصل جميعا إلى بر الأمان".

وشدد على أهمية المحافظة على الإرشادات والتعليمات مع العودة اليوم للحياة الطبيعية فـ"كلنا مسؤول" ونعود بحذر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالإرشادات والتعليمات وتطبيق السلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الوباء ينتقل عن طريق الرذاذ وملامسة الأسطح الملوّثة والوقاية منه سهلة جداً.

وحذّر "الحقيل" من أنه إذا حصل تراخٍ أو ضعف في اتباع الاجراءات الاحترازية ربما تضطر الجهات الرسمية لإعادة فرض الإجراءات المشددة مرة أخرى لتقييد انتشار الفيروس، منتقداً مَن يتعاملون مع الوباء بنوع من الاستهتار والتراخي لذلك يجب تطبيق الأنظمة عليهم.

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