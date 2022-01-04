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"المطرية" تنحصر وقد تنتهي في هذا الموعد.. "المسند": "الثلجية" بلا برق أو رعد!

قال للمتململين من البرد ويتساءلون عن نهايته: "نعيش في منتصف موسم تقريباً"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الحالية قد تنتهي يوم غد، ومتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من الربع الخالي، وعسير وجازان والإمارات وعُمان.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أنه في الحالات المطرية الثلجية لا تنتظر رؤية البرق ولا سماع الرعد أو سقوط البَرَد، وذلك لتعذر وجود تيارات حملانية صاعدة بسبب برودة السطح.

وتابع: "من الناس مَن يتململ من البرد؛ بل يتضرّر، ويتساءل متى ينتهي؟ والجواب: نحن نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطرية" تنحصر وقد تنتهي في هذا الموعد.. "المسند": "الثلجية" بلا برق أو رعد!
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الحالية قد تنتهي يوم غد، ومتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من الربع الخالي، وعسير وجازان والإمارات وعُمان.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أنه في الحالات المطرية الثلجية لا تنتظر رؤية البرق ولا سماع الرعد أو سقوط البَرَد، وذلك لتعذر وجود تيارات حملانية صاعدة بسبب برودة السطح.

وتابع: "من الناس مَن يتململ من البرد؛ بل يتضرّر، ويتساءل متى ينتهي؟ والجواب: نحن نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً."

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
09:30 AM

"المطرية" تنحصر وقد تنتهي في هذا الموعد.. "المسند": "الثلجية" بلا برق أو رعد!

قال للمتململين من البرد ويتساءلون عن نهايته: "نعيش في منتصف موسم تقريباً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الحالية قد تنتهي يوم غد، ومتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة في أجزاءٍ محدودة من الربع الخالي، وعسير وجازان والإمارات وعُمان.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أنه في الحالات المطرية الثلجية لا تنتظر رؤية البرق ولا سماع الرعد أو سقوط البَرَد، وذلك لتعذر وجود تيارات حملانية صاعدة بسبب برودة السطح.

وتابع: "من الناس مَن يتململ من البرد؛ بل يتضرّر، ويتساءل متى ينتهي؟ والجواب: نحن نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً."

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