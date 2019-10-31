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في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري.. الاتفاق والفيحاء (حبايب)

تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الاتفاق بنتيجة ١-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول، فيما لم ينجح مهاجمو كلا الفريقين في إحراز هدف أول خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 75 تمكن اللاعب البديل أحمد بامسعود من إحراز هدف التقدم لفريقه الفيحاء من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبعد الهدف بأربع دقائق وتحديداً عند الدقيقة 79 تمكن هزاع الهزاع من إدراك هدف التعادل لصالح فريقه الاتفاق.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الفيحاء 10 نقاط ورصيد الاتفاق 10 نقاط أيضاً.

الفيحاء الاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري.. الاتفاق والفيحاء (حبايب)
سبق

تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الاتفاق بنتيجة ١-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول، فيما لم ينجح مهاجمو كلا الفريقين في إحراز هدف أول خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 75 تمكن اللاعب البديل أحمد بامسعود من إحراز هدف التقدم لفريقه الفيحاء من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبعد الهدف بأربع دقائق وتحديداً عند الدقيقة 79 تمكن هزاع الهزاع من إدراك هدف التعادل لصالح فريقه الاتفاق.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الفيحاء 10 نقاط ورصيد الاتفاق 10 نقاط أيضاً.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
08:35 PM

في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري.. الاتفاق والفيحاء (حبايب)

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
355

تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع ضيفه الاتفاق بنتيجة ١-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول، فيما لم ينجح مهاجمو كلا الفريقين في إحراز هدف أول خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 75 تمكن اللاعب البديل أحمد بامسعود من إحراز هدف التقدم لفريقه الفيحاء من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وبعد الهدف بأربع دقائق وتحديداً عند الدقيقة 79 تمكن هزاع الهزاع من إدراك هدف التعادل لصالح فريقه الاتفاق.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الفيحاء 10 نقاط ورصيد الاتفاق 10 نقاط أيضاً.

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