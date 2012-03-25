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"نحن وهن وهم" للفنون تنظم ورشة عمل لـ"القطّ العسيري"

بحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه

نظمت مجموعة "نحن وهن وهم" للفنون ورشة عمل في فن القط العسيري ومفرداته ومزج الألوان من مصادرها الطبيعية والدقة بإخراجها بالصور الجمالية.

وقدمت هذه الورشة ابنة الأديب علي مغاوي "آلاء علي مغاوي"، وبحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه.

وثمنت الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة الخطوة الجميلة للمؤسسة والمتمثلة في دعم الفن والفنانين بكافة الوسائل، ودور آلاء مغاوي ابنة الفنانة القديرة فاطمة الألمعي التي قدمت لهذا الوطن بفنها وإبداعاتها الفرصة لتسجيل هذا الفن في قائمة التراث باليونسكو وإتاحة الفرص للراغبين بتعلم الفنون بصورة مبسطة، وورش عمل مع متخصصين كل في مجاله.

كما أفادت عاتكة بنت محمد الغصن المدير التنفيذي للمؤسسة نحن فخورون بحرص طاقات هذا الوطن على تعلم الفنون التي تصل بهاماتنا إلى العالمية بإذن الله تعالى تحقيقا للرؤية الوطنية 2030.

وأبدت آلاء بنت مغاوي سعادتها بإقامة هذه الورشة والتنظيم والاهتمام اللاتي لقيته من المؤسسة لدعم هذا الفن العريق.

وتقيم المؤسسة ورش عمل ودورات تدريبية في جميع أشكال الفنون وتعمل على الإعداد لمعرض الفنانين يتم فيه عرض أعمالهم وتنظيم ورش عمل لهم في المستقبل القريب بإذن الله تعالى ويتم الإعلان عن فعالياتهم وأنشطتهم في حسابهم في انستجرام.

ويعتبر فن القط العسيري المسجل بقائمة التراث العالمي لليونسكو لملامح ألوانه المدهشة، ومفرداته الفنية الموحية في رواق بيئة متنوعة، وملهمة أيضاً، انطلاقاً من فكرة طالما راودت المهتمين به المقدرين لهذه الثقافة الفنية.


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"نحن وهن وهم" للفنون تنظم ورشة عمل لـ"القطّ العسيري"
سبق

نظمت مجموعة "نحن وهن وهم" للفنون ورشة عمل في فن القط العسيري ومفرداته ومزج الألوان من مصادرها الطبيعية والدقة بإخراجها بالصور الجمالية.

وقدمت هذه الورشة ابنة الأديب علي مغاوي "آلاء علي مغاوي"، وبحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه.

وثمنت الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة الخطوة الجميلة للمؤسسة والمتمثلة في دعم الفن والفنانين بكافة الوسائل، ودور آلاء مغاوي ابنة الفنانة القديرة فاطمة الألمعي التي قدمت لهذا الوطن بفنها وإبداعاتها الفرصة لتسجيل هذا الفن في قائمة التراث باليونسكو وإتاحة الفرص للراغبين بتعلم الفنون بصورة مبسطة، وورش عمل مع متخصصين كل في مجاله.

كما أفادت عاتكة بنت محمد الغصن المدير التنفيذي للمؤسسة نحن فخورون بحرص طاقات هذا الوطن على تعلم الفنون التي تصل بهاماتنا إلى العالمية بإذن الله تعالى تحقيقا للرؤية الوطنية 2030.

وأبدت آلاء بنت مغاوي سعادتها بإقامة هذه الورشة والتنظيم والاهتمام اللاتي لقيته من المؤسسة لدعم هذا الفن العريق.

وتقيم المؤسسة ورش عمل ودورات تدريبية في جميع أشكال الفنون وتعمل على الإعداد لمعرض الفنانين يتم فيه عرض أعمالهم وتنظيم ورش عمل لهم في المستقبل القريب بإذن الله تعالى ويتم الإعلان عن فعالياتهم وأنشطتهم في حسابهم في انستجرام.

ويعتبر فن القط العسيري المسجل بقائمة التراث العالمي لليونسكو لملامح ألوانه المدهشة، ومفرداته الفنية الموحية في رواق بيئة متنوعة، وملهمة أيضاً، انطلاقاً من فكرة طالما راودت المهتمين به المقدرين لهذه الثقافة الفنية.


24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:08 PM

"نحن وهن وهم" للفنون تنظم ورشة عمل لـ"القطّ العسيري"

بحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت مجموعة "نحن وهن وهم" للفنون ورشة عمل في فن القط العسيري ومفرداته ومزج الألوان من مصادرها الطبيعية والدقة بإخراجها بالصور الجمالية.

وقدمت هذه الورشة ابنة الأديب علي مغاوي "آلاء علي مغاوي"، وبحضور عدد من سيدات المجتمع المهتمات بهذا الفن وتعلمه.

وثمنت الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة الخطوة الجميلة للمؤسسة والمتمثلة في دعم الفن والفنانين بكافة الوسائل، ودور آلاء مغاوي ابنة الفنانة القديرة فاطمة الألمعي التي قدمت لهذا الوطن بفنها وإبداعاتها الفرصة لتسجيل هذا الفن في قائمة التراث باليونسكو وإتاحة الفرص للراغبين بتعلم الفنون بصورة مبسطة، وورش عمل مع متخصصين كل في مجاله.

كما أفادت عاتكة بنت محمد الغصن المدير التنفيذي للمؤسسة نحن فخورون بحرص طاقات هذا الوطن على تعلم الفنون التي تصل بهاماتنا إلى العالمية بإذن الله تعالى تحقيقا للرؤية الوطنية 2030.

وأبدت آلاء بنت مغاوي سعادتها بإقامة هذه الورشة والتنظيم والاهتمام اللاتي لقيته من المؤسسة لدعم هذا الفن العريق.

وتقيم المؤسسة ورش عمل ودورات تدريبية في جميع أشكال الفنون وتعمل على الإعداد لمعرض الفنانين يتم فيه عرض أعمالهم وتنظيم ورش عمل لهم في المستقبل القريب بإذن الله تعالى ويتم الإعلان عن فعالياتهم وأنشطتهم في حسابهم في انستجرام.

ويعتبر فن القط العسيري المسجل بقائمة التراث العالمي لليونسكو لملامح ألوانه المدهشة، ومفرداته الفنية الموحية في رواق بيئة متنوعة، وملهمة أيضاً، انطلاقاً من فكرة طالما راودت المهتمين به المقدرين لهذه الثقافة الفنية.


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