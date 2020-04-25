النمسا تعلن ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 12 ألفاً.. لم يتبقَ إلا 2509 مرضى

بلجيكا كشفت اليوم عن 1032 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45325 حالة

ذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 12 ألفاً و103 حالات، بينما لم يتبقَ من المصابين إلا 2509 حالات.

وأضافت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 15 ألفاً و148 حالة، وعدد الوفيات 536 حالة، بينما يُوجد في المستشفيات 608 مصابين؛ من بينهم 148 في العناية المركزة.

وأوضحت أن عدد المصابين الجدد بالعدوى في الـ 24 ساعة الماضية لم يتجاوز 28 حالة جديدة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة فيينا.

وفي بلجيكا، قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45325 حالة.

وأضافت: تسجيل 241 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6917 حالة.