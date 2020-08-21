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أمير تبوك يستقبل مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة

هنأهم بحصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة في قياس الأداء

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم؛ مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد البلوي، يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال بالمنطقة، بمناسبة حصول مكتب الأحوال المدنية بتبوك الرئيس على المركز الأول على مستوى المملكة؛ وفقًا للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".

وأكد أمير منطقة تبوك أن الأحوال المدنية أصبحت روافدها متعددة، وهذا بفضل الله ثم بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، ومتابعة وزير الداخلية. كما أثنى على دور المرأة السعودية في عملها في معظم الجهات الحكومية، وخصوصًا الأحوال المدنية والجوازات، كما اطلع على تقرير عن إنجازات وكالة الأحوال المدنية للعام ١٤٣٩-١٤٤٠ هجري.

من جهته أعرب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته الدائمة والسديدة التي كانت حافزاً لنا على بذل المزيد من الجهد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يستقبل مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم؛ مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد البلوي، يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال بالمنطقة، بمناسبة حصول مكتب الأحوال المدنية بتبوك الرئيس على المركز الأول على مستوى المملكة؛ وفقًا للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".

وأكد أمير منطقة تبوك أن الأحوال المدنية أصبحت روافدها متعددة، وهذا بفضل الله ثم بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، ومتابعة وزير الداخلية. كما أثنى على دور المرأة السعودية في عملها في معظم الجهات الحكومية، وخصوصًا الأحوال المدنية والجوازات، كما اطلع على تقرير عن إنجازات وكالة الأحوال المدنية للعام ١٤٣٩-١٤٤٠ هجري.

من جهته أعرب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته الدائمة والسديدة التي كانت حافزاً لنا على بذل المزيد من الجهد.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
04:27 PM

أمير تبوك يستقبل مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة

هنأهم بحصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة في قياس الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم؛ مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد البلوي، يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال بالمنطقة، بمناسبة حصول مكتب الأحوال المدنية بتبوك الرئيس على المركز الأول على مستوى المملكة؛ وفقًا للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".

وأكد أمير منطقة تبوك أن الأحوال المدنية أصبحت روافدها متعددة، وهذا بفضل الله ثم بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، ومتابعة وزير الداخلية. كما أثنى على دور المرأة السعودية في عملها في معظم الجهات الحكومية، وخصوصًا الأحوال المدنية والجوازات، كما اطلع على تقرير عن إنجازات وكالة الأحوال المدنية للعام ١٤٣٩-١٤٤٠ هجري.

من جهته أعرب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته الدائمة والسديدة التي كانت حافزاً لنا على بذل المزيد من الجهد.

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