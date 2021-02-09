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اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

"إبراهيم" للمالية و"مريم الصادق" للخارجية و"الشيخ" للداخلية و"إسماعيل" للزراعة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس الاثنين تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي ضمت 25 وزيرًا استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وباعتماد مجلس السيادة الانتقالي، وفي سياق الالتزام باستحقاقات اتفاق سلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

وتفصيلاً، يشمل التشكيل الوزاري: خالد عمر وزيرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وجبريل إبراهيم للمالية، ومريم الصادق للخارجية، وعز الدين الشيخ للداخلية، وبثينة دينار للحكم المحلي، والطاهر إسماعيل للزراعة، وعلي جدو للتجارة والتموين، وإبراهيم الشيخ للصناعة، وجادين علي للطاقة والتعدين، ومحمد بشير للمعادن، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبدالله يحيى للتنمية العمرانية والطرق، وهاشم حسب الرسول للاتصالات والتحول الرقمي، والهادي إبراهيم للاستثمار، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوراني للعمل، ومعتصم صالح للتنمية الاجتماعية، وحمزة بلول للإعلام، ويوسف الضي للشباب والرياضة.

احتفظ وزراء الدفاع والعدل والري والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمقاعدهم.

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اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة
سبق

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس الاثنين تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي ضمت 25 وزيرًا استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وباعتماد مجلس السيادة الانتقالي، وفي سياق الالتزام باستحقاقات اتفاق سلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

وتفصيلاً، يشمل التشكيل الوزاري: خالد عمر وزيرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وجبريل إبراهيم للمالية، ومريم الصادق للخارجية، وعز الدين الشيخ للداخلية، وبثينة دينار للحكم المحلي، والطاهر إسماعيل للزراعة، وعلي جدو للتجارة والتموين، وإبراهيم الشيخ للصناعة، وجادين علي للطاقة والتعدين، ومحمد بشير للمعادن، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبدالله يحيى للتنمية العمرانية والطرق، وهاشم حسب الرسول للاتصالات والتحول الرقمي، والهادي إبراهيم للاستثمار، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوراني للعمل، ومعتصم صالح للتنمية الاجتماعية، وحمزة بلول للإعلام، ويوسف الضي للشباب والرياضة.

احتفظ وزراء الدفاع والعدل والري والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمقاعدهم.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
12:15 AM

اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

"إبراهيم" للمالية و"مريم الصادق" للخارجية و"الشيخ" للداخلية و"إسماعيل" للزراعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس الاثنين تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة التي ضمت 25 وزيرًا استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وباعتماد مجلس السيادة الانتقالي، وفي سياق الالتزام باستحقاقات اتفاق سلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

وتفصيلاً، يشمل التشكيل الوزاري: خالد عمر وزيرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وجبريل إبراهيم للمالية، ومريم الصادق للخارجية، وعز الدين الشيخ للداخلية، وبثينة دينار للحكم المحلي، والطاهر إسماعيل للزراعة، وعلي جدو للتجارة والتموين، وإبراهيم الشيخ للصناعة، وجادين علي للطاقة والتعدين، ومحمد بشير للمعادن، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبدالله يحيى للتنمية العمرانية والطرق، وهاشم حسب الرسول للاتصالات والتحول الرقمي، والهادي إبراهيم للاستثمار، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوراني للعمل، ومعتصم صالح للتنمية الاجتماعية، وحمزة بلول للإعلام، ويوسف الضي للشباب والرياضة.

احتفظ وزراء الدفاع والعدل والري والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمقاعدهم.

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