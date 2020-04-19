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البرازيل: 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 حالات وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 ألفًا و599 حالة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 ألفًا و599 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 206 ليصل إلى 2347 حالة وفاة.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أقال -في وقت سابق- وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، على خلفية أزمة فيروس كورونا؛ داعيًا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 ألفًا و599 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 206 ليصل إلى 2347 حالة وفاة.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أقال -في وقت سابق- وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، على خلفية أزمة فيروس كورونا؛ داعيًا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:43 AM

البرازيل: 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 حالات وفاة

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 ألفًا و599 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 2917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 ألفًا و599 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 206 ليصل إلى 2347 حالة وفاة.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أقال -في وقت سابق- وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، على خلفية أزمة فيروس كورونا؛ داعيًا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.

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