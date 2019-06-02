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"ماجد بن ثامر": إيران وحلفاؤها لم يتوقعوا التوافق الخليجي العربي الإسلامي

من جميل المصادفات أن نجاح هذه القمم يوافق ذكرى بيعة ولي العهد

كشف الباحث والأكاديمي في الشؤون الاستراتيجية، الأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان آل سعود، أن إيران وأذرعتها وحلفاءها لم يكونوا يتوقعون هذا التوافق الخليجي - العربي - الإسلامي، وما يعكسه من تصريحات تؤكد قوة السعودية العسكرية والسياسية والاستراتيجية في محيطها الإقليمي والعالمي، وأنها الحامي الأول والملاذ الآمن للعالم الإسلامي والعربي والخليجي.

وأضاف: تاريخ المملكة العربية السعودية الحافل يشهد لها بأنها راعي الإسلام الوسطي، وهي المدافع عن حقوق الأمة العربية في كل المحافل، ودائمًا وأبدًا تذكر قضية العرب والمسلمين الجوهرية (فلسطين وعاصمتها القدس) في كل المحافل الدولية دون أي مجاملة لأحد.

وأشار: الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمام قادة العالم الإسلامي يحتوي على عبارات واضحة، ورسائل محددة عن أسباب الأزمات في العالم الإسلامي والعربي، وأيضًا سلط الضوء على أن أكثر اللاجئين والمهاجرين هم من بلدان إسلامية.

وواصل: كل هذا يأتي لحرص الدولة -رعاها الله- على اهتمامها المتواصل في الماضي والحاضر وفي المستقبل بأمن وأمان الدولة، والمحافظة على أمن جيرانها العرب، ومحيطها الإسلامي.. كيف لا وهي قلب العالمَيْن العربي والإسلامي النابض، والدفاع عنها شرف كبير لكل من ينتمي للعروبة أو للإسلام.

وأردف: ومن جميل المصادفات أن هذه القمم تصادف ذكرى البيعة الثانية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الأمير الشاب، والقائد الاستراتيجي لكل المشاريع الحيوية في الدولة.

وتابع: لقد استطاع الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مستعينًا بالله تعالى أولاً وأخيرًا، ثم بتفكير استراتيجي مستقبلي، رسم خارطة طريق واضحة المعالم، ومحددة الأهداف لبناء دولة قوية في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وتطوير بنى تحتية شاملة في كل مناطق الدولة.

وختم بقوله: وبعون الله تعالى سيتمكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من بلوغ أهدافه، ومن الارتفاع بالسعودية عاليًا في سماء المجد كما هي دومًا وأبدًا بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماجد بن ثامر": إيران وحلفاؤها لم يتوقعوا التوافق الخليجي العربي الإسلامي
سبق

كشف الباحث والأكاديمي في الشؤون الاستراتيجية، الأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان آل سعود، أن إيران وأذرعتها وحلفاءها لم يكونوا يتوقعون هذا التوافق الخليجي - العربي - الإسلامي، وما يعكسه من تصريحات تؤكد قوة السعودية العسكرية والسياسية والاستراتيجية في محيطها الإقليمي والعالمي، وأنها الحامي الأول والملاذ الآمن للعالم الإسلامي والعربي والخليجي.

وأضاف: تاريخ المملكة العربية السعودية الحافل يشهد لها بأنها راعي الإسلام الوسطي، وهي المدافع عن حقوق الأمة العربية في كل المحافل، ودائمًا وأبدًا تذكر قضية العرب والمسلمين الجوهرية (فلسطين وعاصمتها القدس) في كل المحافل الدولية دون أي مجاملة لأحد.

وأشار: الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمام قادة العالم الإسلامي يحتوي على عبارات واضحة، ورسائل محددة عن أسباب الأزمات في العالم الإسلامي والعربي، وأيضًا سلط الضوء على أن أكثر اللاجئين والمهاجرين هم من بلدان إسلامية.

وواصل: كل هذا يأتي لحرص الدولة -رعاها الله- على اهتمامها المتواصل في الماضي والحاضر وفي المستقبل بأمن وأمان الدولة، والمحافظة على أمن جيرانها العرب، ومحيطها الإسلامي.. كيف لا وهي قلب العالمَيْن العربي والإسلامي النابض، والدفاع عنها شرف كبير لكل من ينتمي للعروبة أو للإسلام.

وأردف: ومن جميل المصادفات أن هذه القمم تصادف ذكرى البيعة الثانية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الأمير الشاب، والقائد الاستراتيجي لكل المشاريع الحيوية في الدولة.

وتابع: لقد استطاع الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مستعينًا بالله تعالى أولاً وأخيرًا، ثم بتفكير استراتيجي مستقبلي، رسم خارطة طريق واضحة المعالم، ومحددة الأهداف لبناء دولة قوية في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وتطوير بنى تحتية شاملة في كل مناطق الدولة.

وختم بقوله: وبعون الله تعالى سيتمكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من بلوغ أهدافه، ومن الارتفاع بالسعودية عاليًا في سماء المجد كما هي دومًا وأبدًا بإذن الله.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:43 AM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:26 PM

"ماجد بن ثامر": إيران وحلفاؤها لم يتوقعوا التوافق الخليجي العربي الإسلامي

من جميل المصادفات أن نجاح هذه القمم يوافق ذكرى بيعة ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,334

كشف الباحث والأكاديمي في الشؤون الاستراتيجية، الأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان آل سعود، أن إيران وأذرعتها وحلفاءها لم يكونوا يتوقعون هذا التوافق الخليجي - العربي - الإسلامي، وما يعكسه من تصريحات تؤكد قوة السعودية العسكرية والسياسية والاستراتيجية في محيطها الإقليمي والعالمي، وأنها الحامي الأول والملاذ الآمن للعالم الإسلامي والعربي والخليجي.

وأضاف: تاريخ المملكة العربية السعودية الحافل يشهد لها بأنها راعي الإسلام الوسطي، وهي المدافع عن حقوق الأمة العربية في كل المحافل، ودائمًا وأبدًا تذكر قضية العرب والمسلمين الجوهرية (فلسطين وعاصمتها القدس) في كل المحافل الدولية دون أي مجاملة لأحد.

وأشار: الخطاب الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمام قادة العالم الإسلامي يحتوي على عبارات واضحة، ورسائل محددة عن أسباب الأزمات في العالم الإسلامي والعربي، وأيضًا سلط الضوء على أن أكثر اللاجئين والمهاجرين هم من بلدان إسلامية.

وواصل: كل هذا يأتي لحرص الدولة -رعاها الله- على اهتمامها المتواصل في الماضي والحاضر وفي المستقبل بأمن وأمان الدولة، والمحافظة على أمن جيرانها العرب، ومحيطها الإسلامي.. كيف لا وهي قلب العالمَيْن العربي والإسلامي النابض، والدفاع عنها شرف كبير لكل من ينتمي للعروبة أو للإسلام.

وأردف: ومن جميل المصادفات أن هذه القمم تصادف ذكرى البيعة الثانية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الأمير الشاب، والقائد الاستراتيجي لكل المشاريع الحيوية في الدولة.

وتابع: لقد استطاع الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مستعينًا بالله تعالى أولاً وأخيرًا، ثم بتفكير استراتيجي مستقبلي، رسم خارطة طريق واضحة المعالم، ومحددة الأهداف لبناء دولة قوية في كل مجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وتطوير بنى تحتية شاملة في كل مناطق الدولة.

وختم بقوله: وبعون الله تعالى سيتمكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من بلوغ أهدافه، ومن الارتفاع بالسعودية عاليًا في سماء المجد كما هي دومًا وأبدًا بإذن الله.

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