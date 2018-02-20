"موهبة" تدشن أولمبياد إبداع 2018‎ بمشاركة 48 طالباً و54 طالبة

خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2018م وبرعاية أمير منطقة الرياض

تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم، معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2018م"، تحت رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.



ويقام المعرض خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2018م، ويتنافس في أولمبياد إبداع 2018م، 48 طالباً و54 طالبة من موهوبي الوطن، تقدموا بـ102 مشروع للفوز بجوائز الأولمبياد، وسيتم تكريمهم مع الجهات الداعمة والراعية من قبل أمير منطقة الرياض، في جامعة الفيصل بمدينة الرياض.



وتقوم مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي على أساس التنافس في المجالات العلمية٬ من خلال تقديم مشروعات علمية وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، ويعد الأولمبياد، أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تعمل عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم، ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر وتنمية روح الإبداع للمشارك٬ وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن٬ وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية٬ إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف٬ والتمثيل المشرف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاركات متميزة للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع٬ يجري تحكيمها من قَبل نخبة من الأكاديميين.



ويعرض الطلبة الموهوبون مشروعاتهم في 22 مجالاً علمياً، يوم الخميس 22 فبراير 2018م، وتشمل المجالات العلمية: علوم النبات، علم المواد، الرياضيات، علم الأحياء الدقيقة، العلوم الاجتماعية والسلوكية، علم الأحياء الحسابي، العلوم الطبية الانتقالية، الكيمياء الحيوية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء والفلك، الروبوتات والأجهزة الذكية، علوم الحيوان، نظم البرمجيات، علوم الأرض والبيئة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية الحيوية، الأنظمة المدمجة، علم الأحياء الخلوية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية، الكيمياء.