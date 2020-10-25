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بيع أربعة صقور في مزاد ملهم اليوم بقيمة 234 ألف ريال

"الجهني" يفوز بالصقر الأول بمبلغ 81 ألفًا

بيع اليوم السبت أربعة صقور بقيمة 234 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبد العزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهد المزاد منذ دقائقه الأولى منافسة قوية للظفر بالصقر الأول "فرخ شاهين" طرح طلعة التمياط للطاروح محمد بن خادم سحلان الشمري، بعرض مثل الطول 15 إنشًا وربع الإنش،ووزنه 970 جرامًا، وكان من نصيب عبد الرحمن بن يوسف الجهني بعد أن دفع مقابله 81 ألف ريال.

بعد ذلك عرض المزاد صقره الثاني "فرخ شاهين"، طرح "وادي بيض" عن طريق ثلاثة طواريح، هم: علي بن ناصر بن مناحي القحطاني، وعبد الله بن سعد القحطاني، وأحمد بن عبدالله القحطاني. بعرض 15 إنشًا وربعا الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 920 جرامًا، وظفر به عبدالله بن نوار الهاسي بـ 66 ألف ريال.

وذهبت بطاقة المزاد الثالثة على "قرناس شاهين" إلى عادل بن شليويح العتيبي بقيمة ٣٠ ألف ريال، وهو من طرح خليص للطاروح أيمن بن عبد الحكيم قشقري، بعرض 15 إنشًا،وطوله 14 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 860 جرامًا.

وجاءت البطاقة الأخيرة في مزاد نادي الصقور السعودي لـ "فرخ شاهين" طرح الدبدبة للطاروح فرحان بن مطرد العنزي وشركائه، ويبلغ عرضه 15 إنشًا وربع الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 910 جرامات، وذهب إلى ناصر بن فالح العدواني بـ ٥٧ ألف ريال.

نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيع أربعة صقور في مزاد ملهم اليوم بقيمة 234 ألف ريال
سبق

بيع اليوم السبت أربعة صقور بقيمة 234 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبد العزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهد المزاد منذ دقائقه الأولى منافسة قوية للظفر بالصقر الأول "فرخ شاهين" طرح طلعة التمياط للطاروح محمد بن خادم سحلان الشمري، بعرض مثل الطول 15 إنشًا وربع الإنش،ووزنه 970 جرامًا، وكان من نصيب عبد الرحمن بن يوسف الجهني بعد أن دفع مقابله 81 ألف ريال.

بعد ذلك عرض المزاد صقره الثاني "فرخ شاهين"، طرح "وادي بيض" عن طريق ثلاثة طواريح، هم: علي بن ناصر بن مناحي القحطاني، وعبد الله بن سعد القحطاني، وأحمد بن عبدالله القحطاني. بعرض 15 إنشًا وربعا الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 920 جرامًا، وظفر به عبدالله بن نوار الهاسي بـ 66 ألف ريال.

وذهبت بطاقة المزاد الثالثة على "قرناس شاهين" إلى عادل بن شليويح العتيبي بقيمة ٣٠ ألف ريال، وهو من طرح خليص للطاروح أيمن بن عبد الحكيم قشقري، بعرض 15 إنشًا،وطوله 14 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 860 جرامًا.

وجاءت البطاقة الأخيرة في مزاد نادي الصقور السعودي لـ "فرخ شاهين" طرح الدبدبة للطاروح فرحان بن مطرد العنزي وشركائه، ويبلغ عرضه 15 إنشًا وربع الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 910 جرامات، وذهب إلى ناصر بن فالح العدواني بـ ٥٧ ألف ريال.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
12:50 AM

بيع أربعة صقور في مزاد ملهم اليوم بقيمة 234 ألف ريال

"الجهني" يفوز بالصقر الأول بمبلغ 81 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بيع اليوم السبت أربعة صقور بقيمة 234 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبد العزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهد المزاد منذ دقائقه الأولى منافسة قوية للظفر بالصقر الأول "فرخ شاهين" طرح طلعة التمياط للطاروح محمد بن خادم سحلان الشمري، بعرض مثل الطول 15 إنشًا وربع الإنش،ووزنه 970 جرامًا، وكان من نصيب عبد الرحمن بن يوسف الجهني بعد أن دفع مقابله 81 ألف ريال.

بعد ذلك عرض المزاد صقره الثاني "فرخ شاهين"، طرح "وادي بيض" عن طريق ثلاثة طواريح، هم: علي بن ناصر بن مناحي القحطاني، وعبد الله بن سعد القحطاني، وأحمد بن عبدالله القحطاني. بعرض 15 إنشًا وربعا الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 920 جرامًا، وظفر به عبدالله بن نوار الهاسي بـ 66 ألف ريال.

وذهبت بطاقة المزاد الثالثة على "قرناس شاهين" إلى عادل بن شليويح العتيبي بقيمة ٣٠ ألف ريال، وهو من طرح خليص للطاروح أيمن بن عبد الحكيم قشقري، بعرض 15 إنشًا،وطوله 14 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 860 جرامًا.

وجاءت البطاقة الأخيرة في مزاد نادي الصقور السعودي لـ "فرخ شاهين" طرح الدبدبة للطاروح فرحان بن مطرد العنزي وشركائه، ويبلغ عرضه 15 إنشًا وربع الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 910 جرامات، وذهب إلى ناصر بن فالح العدواني بـ ٥٧ ألف ريال.

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