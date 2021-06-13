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شتائم وطرد.. مؤيدو "نتنياهو" يثيرون الفوضى داخل الكنيست لعرقلة تنصيب  "بينيت"

مقاطعة خطاب رئيس الوزراء الجديد أكثر من 10 مرات

ذكرت قناة "13" الإسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي شهدت اليوم (الأحد)، حالة من الفوضى العارمة وتبادل الشتائم، خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

وأضافت القناة أن الجلسة كانت عاصفة؛ نتيجة لمقاطعة بعض أعضاء الكنيست لخطاب "بينيت" واتهامه بـ"الكذب والاحتيال والوقاحة"، أثناء إلقاء خطاب التنصيب.

من جانبها، أوضحت صحيفة "هاآرتس" أن خطاب "بينيت" قوطع أكثر من 10 مرات، وتضمنت المقاطعة شتائم طالت "بينيت" من أعضاء ينتمون إلى أحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، بينت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن "بينيت" اضطر لإيقاف خطابه في أعقاب موجة متتالية من الصراخ والشتائم من أحزاب مقربة من "نتنياهو"، ما دفع بالأمر إلى طرد 10 أعضاء من قاعة الكنيست، نتيجة رفضهم التوقف عن الصراخ والشتائم.

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شتائم وطرد.. مؤيدو "نتنياهو" يثيرون الفوضى داخل الكنيست لعرقلة تنصيب  "بينيت"
سبق

ذكرت قناة "13" الإسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي شهدت اليوم (الأحد)، حالة من الفوضى العارمة وتبادل الشتائم، خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

وأضافت القناة أن الجلسة كانت عاصفة؛ نتيجة لمقاطعة بعض أعضاء الكنيست لخطاب "بينيت" واتهامه بـ"الكذب والاحتيال والوقاحة"، أثناء إلقاء خطاب التنصيب.

من جانبها، أوضحت صحيفة "هاآرتس" أن خطاب "بينيت" قوطع أكثر من 10 مرات، وتضمنت المقاطعة شتائم طالت "بينيت" من أعضاء ينتمون إلى أحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، بينت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن "بينيت" اضطر لإيقاف خطابه في أعقاب موجة متتالية من الصراخ والشتائم من أحزاب مقربة من "نتنياهو"، ما دفع بالأمر إلى طرد 10 أعضاء من قاعة الكنيست، نتيجة رفضهم التوقف عن الصراخ والشتائم.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
07:36 PM

شتائم وطرد.. مؤيدو "نتنياهو" يثيرون الفوضى داخل الكنيست لعرقلة تنصيب  "بينيت"

مقاطعة خطاب رئيس الوزراء الجديد أكثر من 10 مرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قناة "13" الإسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي شهدت اليوم (الأحد)، حالة من الفوضى العارمة وتبادل الشتائم، خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

وأضافت القناة أن الجلسة كانت عاصفة؛ نتيجة لمقاطعة بعض أعضاء الكنيست لخطاب "بينيت" واتهامه بـ"الكذب والاحتيال والوقاحة"، أثناء إلقاء خطاب التنصيب.

من جانبها، أوضحت صحيفة "هاآرتس" أن خطاب "بينيت" قوطع أكثر من 10 مرات، وتضمنت المقاطعة شتائم طالت "بينيت" من أعضاء ينتمون إلى أحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، بينت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن "بينيت" اضطر لإيقاف خطابه في أعقاب موجة متتالية من الصراخ والشتائم من أحزاب مقربة من "نتنياهو"، ما دفع بالأمر إلى طرد 10 أعضاء من قاعة الكنيست، نتيجة رفضهم التوقف عن الصراخ والشتائم.

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