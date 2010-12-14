قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يتوافدون إلى الرياض

لحضور اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى مدينة الرياض، اليوم، لحضور اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فقد وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي وفيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي العماني، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، وزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وفيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

كما وصل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

كما وصل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.



كما كان في استقباله، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وأمير منطقة الرياض بالنيابة،الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.



بعد ذلك، توجه ولي عهد دولة الكويت في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.



ويضم الوفد الرسمي الكويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

كما وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرياض.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

عقب ذلك، توجه أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي القطري، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.