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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني عسير" يحذّر من التقلبات الجوية

دعا إلى توخي الحذر والحيطة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر الحالة المطرية حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد مدني عسير أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، وتوخي الحذر والحيطة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني عسير" يحذّر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر الحالة المطرية حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد مدني عسير أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، وتوخي الحذر والحيطة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:40 PM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني عسير" يحذّر من التقلبات الجوية

دعا إلى توخي الحذر والحيطة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر الحالة المطرية حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد مدني عسير أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من المركز الوطني للأرصاد، وتوخي الحذر والحيطة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

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