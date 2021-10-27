النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم الجوف يكرّم المعلم "الزارع" الذي كسا أسوار مدرسته بمعالم المملكة‎‎

"الغامدي" أثنى على ولائه وروحه العالية ورسوماته الفنية المميزة

كرّم المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ معلم التربية الفنية في مدرسة الملك سعود الثانوية بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع؛ على جهوده في تحسين سور المدرسة الخارجي برسومات فنية متميزة.

وأثنى "الغامدي"؛ على جهود المعلم وعلى روحه العالية للانتماء للتعليم، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد نشرت مبادرة "الزارع"، قبل أيام، تحت عنوان "معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية"، والذي قام بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة ولافتة للتعرف على أهم المعالم بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم الجوف يكرّم المعلم "الزارع" الذي كسا أسوار مدرسته بمعالم المملكة‎‎
سبق

كرّم المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ معلم التربية الفنية في مدرسة الملك سعود الثانوية بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع؛ على جهوده في تحسين سور المدرسة الخارجي برسومات فنية متميزة.

وأثنى "الغامدي"؛ على جهود المعلم وعلى روحه العالية للانتماء للتعليم، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد نشرت مبادرة "الزارع"، قبل أيام، تحت عنوان "معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية"، والذي قام بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة ولافتة للتعرف على أهم المعالم بالمملكة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:32 AM

مدير تعليم الجوف يكرّم المعلم "الزارع" الذي كسا أسوار مدرسته بمعالم المملكة‎‎

"الغامدي" أثنى على ولائه وروحه العالية ورسوماته الفنية المميزة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
190

كرّم المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ معلم التربية الفنية في مدرسة الملك سعود الثانوية بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع؛ على جهوده في تحسين سور المدرسة الخارجي برسومات فنية متميزة.

وأثنى "الغامدي"؛ على جهود المعلم وعلى روحه العالية للانتماء للتعليم، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد نشرت مبادرة "الزارع"، قبل أيام، تحت عنوان "معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية"، والذي قام بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة ولافتة للتعرف على أهم المعالم بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,709
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,801
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,107

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة