النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا عن شهر يونيو

لا زالت بلجيكا تتربّع على قمة الترتيب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، تصنيف شهر يونيو الجاري لمنتخبات الرجال دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 9 أبريل الماضي لعدم إقامة مباريات دولية.

حيث حافظ المنتخب السعودي على مركزه في تصنيف "فيفا" للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.

واحتلّ المنتخب السعودي المركز 67 على مستوى العالم برصيد 1351، والسادس آسيويًّا، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا، ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا، والمنتخب الإنجليزي رابعًا، والمنتخب الأوروغواياني خامسًا.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي:

1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروغواي 6- كرواتيا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9-الأرجنتين 10- كولومبيا.

الأخضر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا عن شهر يونيو
سبق

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، تصنيف شهر يونيو الجاري لمنتخبات الرجال دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 9 أبريل الماضي لعدم إقامة مباريات دولية.

حيث حافظ المنتخب السعودي على مركزه في تصنيف "فيفا" للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.

واحتلّ المنتخب السعودي المركز 67 على مستوى العالم برصيد 1351، والسادس آسيويًّا، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا، ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا، والمنتخب الإنجليزي رابعًا، والمنتخب الأوروغواياني خامسًا.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي:

1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروغواي 6- كرواتيا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9-الأرجنتين 10- كولومبيا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
06:19 PM

الأخضر السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا عن شهر يونيو

لا زالت بلجيكا تتربّع على قمة الترتيب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,221

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، تصنيف شهر يونيو الجاري لمنتخبات الرجال دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بالتصنيف السابق الصادر في 9 أبريل الماضي لعدم إقامة مباريات دولية.

حيث حافظ المنتخب السعودي على مركزه في تصنيف "فيفا" للمنتخبات الصادر اليوم الخميس.

واحتلّ المنتخب السعودي المركز 67 على مستوى العالم برصيد 1351، والسادس آسيويًّا، وذلك في ظل توقف المباريات الدولية والمباريات الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا، ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا، والمنتخب الإنجليزي رابعًا، والمنتخب الأوروغواياني خامسًا.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على الشكل التالي:

1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- أوروغواي 6- كرواتيا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9-الأرجنتين 10- كولومبيا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,128

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة