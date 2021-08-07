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كورونا في إفريقيا.. إجمالي الإصابات في القارة يتجاوز 6.96 ملايين حالة

حصيلة الوفيات وصلت إلى 175.878 حالة

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 6.964.194 حالة.

وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا، وصل إلى 175.878 حالة؛ فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الإفريقية.

وشهدت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس -إلى جانب مصر وإثيوبيا- تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في إفريقيا.. إجمالي الإصابات في القارة يتجاوز 6.96 ملايين حالة
سبق

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 6.964.194 حالة.

وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا، وصل إلى 175.878 حالة؛ فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الإفريقية.

وشهدت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس -إلى جانب مصر وإثيوبيا- تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
06:45 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:49 AM

كورونا في إفريقيا.. إجمالي الإصابات في القارة يتجاوز 6.96 ملايين حالة

حصيلة الوفيات وصلت إلى 175.878 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية 6.964.194 حالة.

وأوضح المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا، وصل إلى 175.878 حالة؛ فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الإفريقية.

وشهدت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس -إلى جانب مصر وإثيوبيا- تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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