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تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف

لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى وتقليص قوائم الانتظار

دشن المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي، يوم أمس، عيادة العلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة؛ مبينًا أن هذه العيادة هي الثانية التي يتم تدشينها في المراكز الصحية، لتحقيق رؤية الوزارة في جعل المراكز الصحية الركن الأساسي للخدمة الصحية.

وأكد الثبيتي أن وجود مثل هذه العيادات في المراكز الصحية، يوفر الخدمة للمريض في أقرب نقطة، كما أن افتتاح العيادات التخصصية في المركز الصحي؛ من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى، وتقليص قوائم الانتظار.

وأوضح أن العيادة تتألف من عدد من الاختصاصيين، يقومون بوضع الخطة العلاجية بعد تقييم الحالات وكذلك تحديد عدد الجلسات، حسب ما تقتضيه الحالة.

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تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف
سبق

دشن المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي، يوم أمس، عيادة العلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة؛ مبينًا أن هذه العيادة هي الثانية التي يتم تدشينها في المراكز الصحية، لتحقيق رؤية الوزارة في جعل المراكز الصحية الركن الأساسي للخدمة الصحية.

وأكد الثبيتي أن وجود مثل هذه العيادات في المراكز الصحية، يوفر الخدمة للمريض في أقرب نقطة، كما أن افتتاح العيادات التخصصية في المركز الصحي؛ من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى، وتقليص قوائم الانتظار.

وأوضح أن العيادة تتألف من عدد من الاختصاصيين، يقومون بوضع الخطة العلاجية بعد تقييم الحالات وكذلك تحديد عدد الجلسات، حسب ما تقتضيه الحالة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:39 AM

تدشين عيادة جديدة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة بالطائف

لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى وتقليص قوائم الانتظار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن المساعد للصحة العامة بصحة الطائف خالد الثبيتي، يوم أمس، عيادة العلاج الطبيعي بمركز صحي الجوهرة؛ مبينًا أن هذه العيادة هي الثانية التي يتم تدشينها في المراكز الصحية، لتحقيق رؤية الوزارة في جعل المراكز الصحية الركن الأساسي للخدمة الصحية.

وأكد الثبيتي أن وجود مثل هذه العيادات في المراكز الصحية، يوفر الخدمة للمريض في أقرب نقطة، كما أن افتتاح العيادات التخصصية في المركز الصحي؛ من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المرضى، وتقليص قوائم الانتظار.

وأوضح أن العيادة تتألف من عدد من الاختصاصيين، يقومون بوضع الخطة العلاجية بعد تقييم الحالات وكذلك تحديد عدد الجلسات، حسب ما تقتضيه الحالة.

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