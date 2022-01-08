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أصيب بجروح خطيرة في العراق.. اختيار "كوريلا" لقيادة عمليات الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط

يرأس فيلقًا ضمن قوات التدخل البرية

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأمريكي، لقيادة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ بحسب ما نقلت "فرانس 24" وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم "السبت".

وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" خلفًا للجنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي.

وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا "55 عامًا" بأنه يتولى حاليًا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وهو خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل خصوصًا في كوسوفو وأفغانستان والعراق؛ حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أصيب بجروح خطيرة في العراق.. اختيار "كوريلا" لقيادة عمليات الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط
سبق

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأمريكي، لقيادة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ بحسب ما نقلت "فرانس 24" وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم "السبت".

وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" خلفًا للجنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي.

وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا "55 عامًا" بأنه يتولى حاليًا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وهو خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل خصوصًا في كوسوفو وأفغانستان والعراق؛ حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

أصيب بجروح خطيرة في العراق.. اختيار "كوريلا" لقيادة عمليات الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط

يرأس فيلقًا ضمن قوات التدخل البرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجنرال مايكل كوريلا قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأمريكي، لقيادة العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ بحسب ما نقلت "فرانس 24" وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم "السبت".

وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيينه سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" خلفًا للجنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي.

وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.

وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا "55 عامًا" بأنه يتولى حاليًا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

وهو خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وقاتل خصوصًا في كوسوفو وأفغانستان والعراق؛ حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي، وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

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