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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 8769 إصابة جديدة و226 وفاة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8769 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و635162.

وكشفت بيانات من معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن الوفيات زادت 226، وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 87128.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 8769 إصابة جديدة و226 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8769 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و635162.

وكشفت بيانات من معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن الوفيات زادت 226، وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 87128.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
01:52 PM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 8769 إصابة جديدة و226 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8769 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و635162.

وكشفت بيانات من معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن الوفيات زادت 226، وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 87128.

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