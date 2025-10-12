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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والسواحل

تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والسواحل
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:24 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والسواحل

تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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