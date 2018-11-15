منتدى تطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية يختتم أعماله بالرياض

تمهيداً لتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى

اختتم منتدى "مشروع تطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية" والذي نظمه المجلس الصحي السعودي، أعماله اليوم في مدينة الرياض.

اشتملت فعاليات المنتدى على أربع جلسات عمل؛ أدار الجلسة الأولى منها الدكتور نيكا موبيسون، وتحدثت فيها الدكتورة تغريد الغيث، ورالف كريتشيلي، عن الحوكمة وعرض أهداف برنامج الجودة ومبادراته وآلية تنفيذها، وأهمية وجود إطار حوكمة موحد لقطاع الرعاية الصحية السعودي.

وتحدث الدكتور نييكا موبيسون عن الخبرات الدولية الرائدة في مجال الجودة وسلامة المرضى وأثرها في القطاع الصحي، كما استعرضت الدكتورة مريم المكلف، والدكتور محمد حجازي أهم خمسة جوانب ذات تأثير على الهيئات القائمة ذات الصلة بالجودة والسلامة.

وأدار الدكتور نييكا موبيسون الجلسة الثانية والتي تحدثت فيها الدكتورة تغريد الغيث، والدكتورة نورة النويصر، وعبدالعزيز عبدالباقي، والدكتور مصطفى غلوش، وزياد الدهام، عن عمليات إدارة الجودة وكيفية الاستفادة من نظام البلاغات الوطني الحالي وتطويره لتجنب حدوث ثغرات في النظام، وعن طرق تعزيز أنظمة الإبلاغ عن البيانات والتعليقات على جميع المستويات، والخبرة الدولية حول بناء مراكز وطنية للأدلة المبنية على البراهين، والدروس المستفادة من القطاعات الصحية في جودة وسلامة المرضى.

واستعرض رامي القصاص في الجلسة الثالثة التي أدارتها مدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، الدكتورة تغريد الغيث، معايير النجاح في النظام الصحي والمبادرات التي من شأنها تعزيز النظام وتطويره، ومناقشة المبادرات المقترح تطبيقها في القطاعات الصحية المختلفة.

وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة والأخيرة كيفية تفعيل دور مشاركة المجتمع في بناء ثقافة الجودة والسلامة، وأنشطة تمكين المريض الحالية داخل القطاعات الصحية، والتعلم والنجاح، والتقدم نحو تنسيق التنظيم مع مفاهيم "الثقافة العادلة"، واستعراض الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها في المرحلة القادمة، والدروس المستفادة من التجارب السابقة للدول في هذا المجال.

شارك في المنتدى عدة جهات حكومية، وهي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، مستشفى قوى الأمن، وزارة الصحة، وزارة التعليم، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية(CBAHI)، المركز السعودي لسلامة المرضى، مكتب تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى حظي بمشاركة خبراء دوليين من كلية أمبريال البريطانية ومعهد تحسين الرعاية الصحية الأمريكي(IHI) ، بالإضافة إلى خبراء ومختصين بالجودة وسلامة المرضى من مختلف القطاعات الصحية في المملكة، واستعراض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال الجودة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى عقد حوار مفتوح مع الخبراء المحليين في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني المهم على مستوى المملكة لتطوير الجودة والسلامة بالقطاعات الصحية بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2030، من خلال نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، من خلال تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكهم في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.