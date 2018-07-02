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بعدة مدن أوروبية.. "السعودية لألزهايمر" و"رحلتها" تنظمان جولة تعريفية بالمرض

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وفريق Herride "رحلتها" المكون من عدد من السيدات السعوديات المشاركات في مبادرة ركوب الدراجات العالمية (GBI) في أوروبا 2018م، أمس الأحد، جولة أوروبية على هامش السباق للتعريف بالمرض ودور المملكة في محاربته.

شارك بالسباق المئات من راكبي الدراجات ذوي الاهتمام المشترك، حيث سيتم قطع مسافة تزيد على 600 - 800 كلم خلال 7 أيام انطلاقاً من "غوتنبرغ" في السويد ومروراً بـ"فاربرغ" وهامستاد وماريبو ولوبيك وعدة مدن أوربية إلى هامبورغ في شمال ألمانيا؛ للمساهمة بنشر حسابات الجمعية ودعم الجمعيات الخيرية.

وسيقوم الفريق بالتعريف بالجمعية وخدماتها ودعم رسالة المرضى والوقوف مع مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.

يذكر أن فريق Herride هو عضو في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، ومكون من 4 درّاجات، وهو أول فريق نسائي سعودي يشارك في تحدي الـGBI الذي يجمعه مع 40 فريقًا من مختلف دول العالم.

وتحرص الجمعية على إيصال رسالتها للتعريف بالجمعية ووصول أكبر قاعدة من المرضى للجمعية، وحصولهم على جميع الخدمات المقترحة ومجالات الدعم المتاحة.

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بعدة مدن أوروبية.. "السعودية لألزهايمر" و"رحلتها" تنظمان جولة تعريفية بالمرض
سبق

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وفريق Herride "رحلتها" المكون من عدد من السيدات السعوديات المشاركات في مبادرة ركوب الدراجات العالمية (GBI) في أوروبا 2018م، أمس الأحد، جولة أوروبية على هامش السباق للتعريف بالمرض ودور المملكة في محاربته.

شارك بالسباق المئات من راكبي الدراجات ذوي الاهتمام المشترك، حيث سيتم قطع مسافة تزيد على 600 - 800 كلم خلال 7 أيام انطلاقاً من "غوتنبرغ" في السويد ومروراً بـ"فاربرغ" وهامستاد وماريبو ولوبيك وعدة مدن أوربية إلى هامبورغ في شمال ألمانيا؛ للمساهمة بنشر حسابات الجمعية ودعم الجمعيات الخيرية.

وسيقوم الفريق بالتعريف بالجمعية وخدماتها ودعم رسالة المرضى والوقوف مع مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.

يذكر أن فريق Herride هو عضو في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، ومكون من 4 درّاجات، وهو أول فريق نسائي سعودي يشارك في تحدي الـGBI الذي يجمعه مع 40 فريقًا من مختلف دول العالم.

وتحرص الجمعية على إيصال رسالتها للتعريف بالجمعية ووصول أكبر قاعدة من المرضى للجمعية، وحصولهم على جميع الخدمات المقترحة ومجالات الدعم المتاحة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
11:06 AM

بعدة مدن أوروبية.. "السعودية لألزهايمر" و"رحلتها" تنظمان جولة تعريفية بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وفريق Herride "رحلتها" المكون من عدد من السيدات السعوديات المشاركات في مبادرة ركوب الدراجات العالمية (GBI) في أوروبا 2018م، أمس الأحد، جولة أوروبية على هامش السباق للتعريف بالمرض ودور المملكة في محاربته.

شارك بالسباق المئات من راكبي الدراجات ذوي الاهتمام المشترك، حيث سيتم قطع مسافة تزيد على 600 - 800 كلم خلال 7 أيام انطلاقاً من "غوتنبرغ" في السويد ومروراً بـ"فاربرغ" وهامستاد وماريبو ولوبيك وعدة مدن أوربية إلى هامبورغ في شمال ألمانيا؛ للمساهمة بنشر حسابات الجمعية ودعم الجمعيات الخيرية.

وسيقوم الفريق بالتعريف بالجمعية وخدماتها ودعم رسالة المرضى والوقوف مع مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.

يذكر أن فريق Herride هو عضو في الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، ومكون من 4 درّاجات، وهو أول فريق نسائي سعودي يشارك في تحدي الـGBI الذي يجمعه مع 40 فريقًا من مختلف دول العالم.

وتحرص الجمعية على إيصال رسالتها للتعريف بالجمعية ووصول أكبر قاعدة من المرضى للجمعية، وحصولهم على جميع الخدمات المقترحة ومجالات الدعم المتاحة.

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