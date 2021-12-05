النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحة الطائف تحصد جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١

ممثلة في مجمع الملك فيصل في مسار المنظمات

كرم مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نيابة عن وزير الصحة، الجهات الفائزة بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١.

واستلم الجائزة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بحضور المساعد العلاجي، ومدير مجمع الملك فيصل ومدير التطوع الصحي بصحة الطائف؛ حيث فازت صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل بالمركز الأول في مسار المنظمات.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تحصد فيها صحة الطائف جوائز وزير الصحة للتطوع الصحي.

وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذا التكريم لصحة الطائف سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في البرامج التطوعية وفعاليات التطوع الصحي لخدمة المجتمع في كافة الجوانب الصحية والتطوعية، شاكرًا جميع المتطوعين الذين يبذلون جهودًا جبارة وعطاء مستمرًا في يوم التطوع العالمي الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
صحة الطائف تحصد جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١
سبق

كرم مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نيابة عن وزير الصحة، الجهات الفائزة بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١.

واستلم الجائزة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بحضور المساعد العلاجي، ومدير مجمع الملك فيصل ومدير التطوع الصحي بصحة الطائف؛ حيث فازت صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل بالمركز الأول في مسار المنظمات.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تحصد فيها صحة الطائف جوائز وزير الصحة للتطوع الصحي.

وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذا التكريم لصحة الطائف سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في البرامج التطوعية وفعاليات التطوع الصحي لخدمة المجتمع في كافة الجوانب الصحية والتطوعية، شاكرًا جميع المتطوعين الذين يبذلون جهودًا جبارة وعطاء مستمرًا في يوم التطوع العالمي الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:51 PM

صحة الطائف تحصد جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١

ممثلة في مجمع الملك فيصل في مسار المنظمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

كرم مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نيابة عن وزير الصحة، الجهات الفائزة بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي لعام ٢٠٢١.

واستلم الجائزة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بحضور المساعد العلاجي، ومدير مجمع الملك فيصل ومدير التطوع الصحي بصحة الطائف؛ حيث فازت صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل بالمركز الأول في مسار المنظمات.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تحصد فيها صحة الطائف جوائز وزير الصحة للتطوع الصحي.

وبين المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن هذا التكريم لصحة الطائف سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود في البرامج التطوعية وفعاليات التطوع الصحي لخدمة المجتمع في كافة الجوانب الصحية والتطوعية، شاكرًا جميع المتطوعين الذين يبذلون جهودًا جبارة وعطاء مستمرًا في يوم التطوع العالمي الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,187
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,541
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة