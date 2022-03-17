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"إكرام" توقع اتفاقية مع "أوقاف الراجحي" لحفظ فائض الطعام بمكة المكرمة

لتوزيعه على المستحقين والتوعية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الهدر الاقتصادي

وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام عقد اتفاق مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي تهدف إلى حفظ فائض الطعام في مكة المكرمة وتوزيعه على المستحقين وتنفيذ البرامج التوعوية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الهدر الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية تقدم أوقاف الشيخ محمد الراجحي دعمًا ماليًا للجمعية لصرفه في الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٠ على أن تقوم الجمعية بحفظ فائض الأطعمة في عددٍ من المجالات التي نصت عليها الاتفاقية وتنفيذ برامج توعوية للمجتمع تدعو إلى تقليل الهدر الاقتصادي ومنع الهدر الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع وإطعام الفئات المستحقة بهذا الفائض.

وفي تصريح له، قال مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمعية وتأكيدًا لأهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع.


وأعرب "المطرفي" عن سعادته بهذه المناسبة، وقال "نشكر لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي هذه الثقة التي تضيف علينا مسؤولية أكبر تجاه المجتمع والوطن وتقدير نعمة الله ونحن بإذن الله على قدر هذه المسؤولية وسوف تزيدنا هذه الاتفاقية لرفع إنتاجية العمل وتوسيع الإمكانات وسرعة الانتشار لتحقيق أهداف الجمعية".

وكان وفد من أوقاف الشيخ محمد الراجحي قد زار الجمعية قبل أسبوعين للاطلاع على سير عمل الجمعية وخطتها السنوية والمنجزات التي تحققها.

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"إكرام" توقع اتفاقية مع "أوقاف الراجحي" لحفظ فائض الطعام بمكة المكرمة
سبق

وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام عقد اتفاق مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي تهدف إلى حفظ فائض الطعام في مكة المكرمة وتوزيعه على المستحقين وتنفيذ البرامج التوعوية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الهدر الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية تقدم أوقاف الشيخ محمد الراجحي دعمًا ماليًا للجمعية لصرفه في الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٠ على أن تقوم الجمعية بحفظ فائض الأطعمة في عددٍ من المجالات التي نصت عليها الاتفاقية وتنفيذ برامج توعوية للمجتمع تدعو إلى تقليل الهدر الاقتصادي ومنع الهدر الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع وإطعام الفئات المستحقة بهذا الفائض.

وفي تصريح له، قال مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمعية وتأكيدًا لأهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع.


وأعرب "المطرفي" عن سعادته بهذه المناسبة، وقال "نشكر لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي هذه الثقة التي تضيف علينا مسؤولية أكبر تجاه المجتمع والوطن وتقدير نعمة الله ونحن بإذن الله على قدر هذه المسؤولية وسوف تزيدنا هذه الاتفاقية لرفع إنتاجية العمل وتوسيع الإمكانات وسرعة الانتشار لتحقيق أهداف الجمعية".

وكان وفد من أوقاف الشيخ محمد الراجحي قد زار الجمعية قبل أسبوعين للاطلاع على سير عمل الجمعية وخطتها السنوية والمنجزات التي تحققها.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:50 AM

"إكرام" توقع اتفاقية مع "أوقاف الراجحي" لحفظ فائض الطعام بمكة المكرمة

لتوزيعه على المستحقين والتوعية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الهدر الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام عقد اتفاق مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي تهدف إلى حفظ فائض الطعام في مكة المكرمة وتوزيعه على المستحقين وتنفيذ البرامج التوعوية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الهدر الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية تقدم أوقاف الشيخ محمد الراجحي دعمًا ماليًا للجمعية لصرفه في الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٠ على أن تقوم الجمعية بحفظ فائض الأطعمة في عددٍ من المجالات التي نصت عليها الاتفاقية وتنفيذ برامج توعوية للمجتمع تدعو إلى تقليل الهدر الاقتصادي ومنع الهدر الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع وإطعام الفئات المستحقة بهذا الفائض.

وفي تصريح له، قال مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمعية وتأكيدًا لأهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع.


وأعرب "المطرفي" عن سعادته بهذه المناسبة، وقال "نشكر لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي هذه الثقة التي تضيف علينا مسؤولية أكبر تجاه المجتمع والوطن وتقدير نعمة الله ونحن بإذن الله على قدر هذه المسؤولية وسوف تزيدنا هذه الاتفاقية لرفع إنتاجية العمل وتوسيع الإمكانات وسرعة الانتشار لتحقيق أهداف الجمعية".

وكان وفد من أوقاف الشيخ محمد الراجحي قد زار الجمعية قبل أسبوعين للاطلاع على سير عمل الجمعية وخطتها السنوية والمنجزات التي تحققها.

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