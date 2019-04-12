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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

19 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

"ملحم": نتابع أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة سلوان -وادي حلوة- بالقدس المحتلة.

وأشار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة أهل المدينة المقدسة، لافتاً إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة.

وأضاف "ملحم"، وفق وكالة "وفا" أن "الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهل المدينة جراء المعيقات التي توضع من قبل سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها".

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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19 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة سلوان -وادي حلوة- بالقدس المحتلة.

وأشار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة أهل المدينة المقدسة، لافتاً إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة.

وأضاف "ملحم"، وفق وكالة "وفا" أن "الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهل المدينة جراء المعيقات التي توضع من قبل سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:15 PM

19 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

"ملحم": نتابع أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة سلوان -وادي حلوة- بالقدس المحتلة.

وأشار إلى تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة أهل المدينة المقدسة، لافتاً إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تمكن الحكومة من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة.

وأضاف "ملحم"، وفق وكالة "وفا" أن "الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لأهل المدينة جراء المعيقات التي توضع من قبل سلطات الاحتلال، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها".

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