التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.

"آل جابر" يستعرض مع وكيل أمين الأمم المتحدة جهود السعودية في اتفاق الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-20 التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.



20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 09:58 PM

"آل جابر" يستعرض مع وكيل أمين الأمم المتحدة جهود السعودية في اتفاق الرياض أكد أن عودة الحكومة إلى عدن ستساعد في دعم العمل الإنساني باليمن





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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.

