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"آل جابر" يستعرض مع وكيل أمين الأمم المتحدة جهود السعودية في اتفاق الرياض

أكد أن عودة الحكومة إلى عدن ستساعد في دعم العمل الإنساني باليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر" يستعرض مع وكيل أمين الأمم المتحدة جهود السعودية في اتفاق الرياض
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:58 PM

"آل جابر" يستعرض مع وكيل أمين الأمم المتحدة جهود السعودية في اتفاق الرياض

أكد أن عودة الحكومة إلى عدن ستساعد في دعم العمل الإنساني باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج بالرياض، اليوم الأربعاء، بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا) مارك لوكوك.

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