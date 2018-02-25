النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضباط وأفراد القوات الكويتية المرابطون بالحد الجنوبي يهنّئون قيادتهم باليوم الوطني

عبّروا عن اعتزازهم بحلول هذه الذكرى وهم يقفون وزملاؤهم لإعادة الشرعية في اليمن

رفع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الكويتية المرابطين بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية، التهاني والتبريكات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح والأسرة الحاكمة وأفراد الشعب الكويتي، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير دولة الكويت.

وأعربوا في تصريحات عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة؛ معبّرين عن اعتزازهم وفخرهم بحلول هذه الذكرى الوطنية الغالية، وهم يقفون بكل بسالة وتفانٍ بجانب إخوانهم وزملائهم أفراد القوات المسلحة السعودية وأفراد قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

وأكد منسوبو القوات المسلحة الكويتية المرابطون على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، أنهم يعيشون هذه الأيام فرحة احتفالات وطنية تمثّل علامات فارقة في تاريخ الدولة يجدد أبناؤها من خلالها وفاءهم وولاءهم لوطنهم والْتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

وطمأن الجميعُ أسرهم وذويهم بأنهم يشاركون بلادهم وقيادتهم وشعبهم الوفي هذه الفرحة الكبيرة من مواقعهم بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وهم في أحسن حال؛ سائلين الله تعالى أن يُديم على المملكة والكويت والدول العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضباط وأفراد القوات الكويتية المرابطون بالحد الجنوبي يهنّئون قيادتهم باليوم الوطني
سبق

رفع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الكويتية المرابطين بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية، التهاني والتبريكات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح والأسرة الحاكمة وأفراد الشعب الكويتي، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير دولة الكويت.

وأعربوا في تصريحات عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة؛ معبّرين عن اعتزازهم وفخرهم بحلول هذه الذكرى الوطنية الغالية، وهم يقفون بكل بسالة وتفانٍ بجانب إخوانهم وزملائهم أفراد القوات المسلحة السعودية وأفراد قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

وأكد منسوبو القوات المسلحة الكويتية المرابطون على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، أنهم يعيشون هذه الأيام فرحة احتفالات وطنية تمثّل علامات فارقة في تاريخ الدولة يجدد أبناؤها من خلالها وفاءهم وولاءهم لوطنهم والْتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

وطمأن الجميعُ أسرهم وذويهم بأنهم يشاركون بلادهم وقيادتهم وشعبهم الوفي هذه الفرحة الكبيرة من مواقعهم بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وهم في أحسن حال؛ سائلين الله تعالى أن يُديم على المملكة والكويت والدول العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:02 PM

ضباط وأفراد القوات الكويتية المرابطون بالحد الجنوبي يهنّئون قيادتهم باليوم الوطني

عبّروا عن اعتزازهم بحلول هذه الذكرى وهم يقفون وزملاؤهم لإعادة الشرعية في اليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,826

رفع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الكويتية المرابطين بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية، التهاني والتبريكات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح والأسرة الحاكمة وأفراد الشعب الكويتي، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير دولة الكويت.

وأعربوا في تصريحات عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة؛ معبّرين عن اعتزازهم وفخرهم بحلول هذه الذكرى الوطنية الغالية، وهم يقفون بكل بسالة وتفانٍ بجانب إخوانهم وزملائهم أفراد القوات المسلحة السعودية وأفراد قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

وأكد منسوبو القوات المسلحة الكويتية المرابطون على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، أنهم يعيشون هذه الأيام فرحة احتفالات وطنية تمثّل علامات فارقة في تاريخ الدولة يجدد أبناؤها من خلالها وفاءهم وولاءهم لوطنهم والْتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

وطمأن الجميعُ أسرهم وذويهم بأنهم يشاركون بلادهم وقيادتهم وشعبهم الوفي هذه الفرحة الكبيرة من مواقعهم بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وهم في أحسن حال؛ سائلين الله تعالى أن يُديم على المملكة والكويت والدول العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,403
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,411
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,993
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,547

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة