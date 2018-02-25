ضباط وأفراد القوات الكويتية المرابطون بالحد الجنوبي يهنّئون قيادتهم باليوم الوطني

عبّروا عن اعتزازهم بحلول هذه الذكرى وهم يقفون وزملاؤهم لإعادة الشرعية في اليمن

رفع قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الكويتية المرابطين بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية، التهاني والتبريكات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح والأسرة الحاكمة وأفراد الشعب الكويتي، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير دولة الكويت.

وأعربوا في تصريحات عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة؛ معبّرين عن اعتزازهم وفخرهم بحلول هذه الذكرى الوطنية الغالية، وهم يقفون بكل بسالة وتفانٍ بجانب إخوانهم وزملائهم أفراد القوات المسلحة السعودية وأفراد قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.

وأكد منسوبو القوات المسلحة الكويتية المرابطون على الشريط الحدودي بمنطقة جازان، أنهم يعيشون هذه الأيام فرحة احتفالات وطنية تمثّل علامات فارقة في تاريخ الدولة يجدد أبناؤها من خلالها وفاءهم وولاءهم لوطنهم والْتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

وطمأن الجميعُ أسرهم وذويهم بأنهم يشاركون بلادهم وقيادتهم وشعبهم الوفي هذه الفرحة الكبيرة من مواقعهم بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية وهم في أحسن حال؛ سائلين الله تعالى أن يُديم على المملكة والكويت والدول العربية والإسلامية أمنها واستقرارها.