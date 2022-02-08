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مدرب الهلال "جارديم": نحن مستعدون لمواجهة تشيلسي.."كنو": طموحنا أن نحقق نتيجة متميزة

في المؤتمر الصحفي الخاص قبل لقاء نصف نهائي مونديال الأندية

أكد البرتغالي "جارديم" المدير الفني الهلال استعداد فريقه لمواجهة الغد أمام تشيلسي الإنجليزي رغم صعوبة المباراة على اعتبار أن الفرق الأوروبية دائمًا مرشحة للفوز.

وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جارديم: "أنا متأكد أن كل مباراة مختلفة عن غيرها وفريدة ومواجهة الغد مختلفة عن السابقة، نحن مستعدون لمواجهة تشيلسي الإنجليزي ونتطلع أن نقدم مستوى متميزًا غدًا".

وتابع: "نحن نلعب بطريقة هجومية، ونستحوذ على الكرة ونستغل الفرص لإحراز الأهداف، هناك بعض الفرق تلعب 4 مباريات في 8 أيام، وهناك فرق تلعب مباراتين فقط".

وأضاف: "يجب أن يتم التخطيط للمباريات بحيث يكون هناك أيام أكثر لراحة الفرق، نعلم أن الفرق الأوروبية كتشيلسي وليفربول مرشحة للفوز بالبطولة وهم يملكون أيام راحة أكثر".

بدوره قال متوسط ميدان الفريق محمد كنو: "يود جميع اللاعبين مواجهة تشيلسي الفريق العالمي، وطموحنا أن نحقق نتيجة متميزة غدًا، نتمنى من الجميع أن يدعمنا وبإذن الله نظهر بشكل رائع في نصف نهائي كأس العالم".

وأضاف: "نتطلع إلى وقفة الجماهير غدًا؛ لنظهر بشكل مشرف ونمثل الوطن خير تمثيل، لقد عدنا بعد مرور 20 دقيقة في المباراة الماضية وظهرنا بشكل مطلوب، تحقيقنا لسداسية في المباراة الماضية - بإذن الله- سيكون محفزاً لنا للظهور بشكل جيد غداً".

الهلال تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال "جارديم": نحن مستعدون لمواجهة تشيلسي.."كنو": طموحنا أن نحقق نتيجة متميزة
سبق

أكد البرتغالي "جارديم" المدير الفني الهلال استعداد فريقه لمواجهة الغد أمام تشيلسي الإنجليزي رغم صعوبة المباراة على اعتبار أن الفرق الأوروبية دائمًا مرشحة للفوز.

وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جارديم: "أنا متأكد أن كل مباراة مختلفة عن غيرها وفريدة ومواجهة الغد مختلفة عن السابقة، نحن مستعدون لمواجهة تشيلسي الإنجليزي ونتطلع أن نقدم مستوى متميزًا غدًا".

وتابع: "نحن نلعب بطريقة هجومية، ونستحوذ على الكرة ونستغل الفرص لإحراز الأهداف، هناك بعض الفرق تلعب 4 مباريات في 8 أيام، وهناك فرق تلعب مباراتين فقط".

وأضاف: "يجب أن يتم التخطيط للمباريات بحيث يكون هناك أيام أكثر لراحة الفرق، نعلم أن الفرق الأوروبية كتشيلسي وليفربول مرشحة للفوز بالبطولة وهم يملكون أيام راحة أكثر".

بدوره قال متوسط ميدان الفريق محمد كنو: "يود جميع اللاعبين مواجهة تشيلسي الفريق العالمي، وطموحنا أن نحقق نتيجة متميزة غدًا، نتمنى من الجميع أن يدعمنا وبإذن الله نظهر بشكل رائع في نصف نهائي كأس العالم".

وأضاف: "نتطلع إلى وقفة الجماهير غدًا؛ لنظهر بشكل مشرف ونمثل الوطن خير تمثيل، لقد عدنا بعد مرور 20 دقيقة في المباراة الماضية وظهرنا بشكل مطلوب، تحقيقنا لسداسية في المباراة الماضية - بإذن الله- سيكون محفزاً لنا للظهور بشكل جيد غداً".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
07:05 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:49 PM

مدرب الهلال "جارديم": نحن مستعدون لمواجهة تشيلسي.."كنو": طموحنا أن نحقق نتيجة متميزة

في المؤتمر الصحفي الخاص قبل لقاء نصف نهائي مونديال الأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد البرتغالي "جارديم" المدير الفني الهلال استعداد فريقه لمواجهة الغد أمام تشيلسي الإنجليزي رغم صعوبة المباراة على اعتبار أن الفرق الأوروبية دائمًا مرشحة للفوز.

وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جارديم: "أنا متأكد أن كل مباراة مختلفة عن غيرها وفريدة ومواجهة الغد مختلفة عن السابقة، نحن مستعدون لمواجهة تشيلسي الإنجليزي ونتطلع أن نقدم مستوى متميزًا غدًا".

وتابع: "نحن نلعب بطريقة هجومية، ونستحوذ على الكرة ونستغل الفرص لإحراز الأهداف، هناك بعض الفرق تلعب 4 مباريات في 8 أيام، وهناك فرق تلعب مباراتين فقط".

وأضاف: "يجب أن يتم التخطيط للمباريات بحيث يكون هناك أيام أكثر لراحة الفرق، نعلم أن الفرق الأوروبية كتشيلسي وليفربول مرشحة للفوز بالبطولة وهم يملكون أيام راحة أكثر".

بدوره قال متوسط ميدان الفريق محمد كنو: "يود جميع اللاعبين مواجهة تشيلسي الفريق العالمي، وطموحنا أن نحقق نتيجة متميزة غدًا، نتمنى من الجميع أن يدعمنا وبإذن الله نظهر بشكل رائع في نصف نهائي كأس العالم".

وأضاف: "نتطلع إلى وقفة الجماهير غدًا؛ لنظهر بشكل مشرف ونمثل الوطن خير تمثيل، لقد عدنا بعد مرور 20 دقيقة في المباراة الماضية وظهرنا بشكل مطلوب، تحقيقنا لسداسية في المباراة الماضية - بإذن الله- سيكون محفزاً لنا للظهور بشكل جيد غداً".

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