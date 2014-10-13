النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما دور السعودية في حل الأزمة السورية؟.. "بوتين" يجيب

وصف موقف قيادتها بـ"البناء"

قبل يوم من زيارته الرسمية المقررة إلى السعودية غداً (الاثنين)، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن إسهامات الرياض في دفع الحل السياسي للأزمة السورية، إذ أوضح أن السعودية قامت بدور إيجابي في حل الأزمة في سوريا، لافتاً في حديثه لقناة "العربية" في سوتشي، إلى أنه من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وكان الرئيس الروسي قد قال في حديثه إلى العربية: "نعمل مع السعودية بشكل مشترك لحل الأزمات الإقليمية، وبهذا الصدد أود الإشارة إلى دور المملكة الإيجابي في حل الأزمة في سوريا".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيداً للجميع، ولكن من دون مساهمة العربية السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً، كما يبدو لي، التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية. ولذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك، وللأمير ولي العهد على هذا الموقف البنَّاء".

بوتين في السعودية الرياض سوريا روسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما دور السعودية في حل الأزمة السورية؟.. "بوتين" يجيب
سبق

قبل يوم من زيارته الرسمية المقررة إلى السعودية غداً (الاثنين)، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن إسهامات الرياض في دفع الحل السياسي للأزمة السورية، إذ أوضح أن السعودية قامت بدور إيجابي في حل الأزمة في سوريا، لافتاً في حديثه لقناة "العربية" في سوتشي، إلى أنه من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وكان الرئيس الروسي قد قال في حديثه إلى العربية: "نعمل مع السعودية بشكل مشترك لحل الأزمات الإقليمية، وبهذا الصدد أود الإشارة إلى دور المملكة الإيجابي في حل الأزمة في سوريا".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيداً للجميع، ولكن من دون مساهمة العربية السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً، كما يبدو لي، التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية. ولذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك، وللأمير ولي العهد على هذا الموقف البنَّاء".

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
08:12 PM

ما دور السعودية في حل الأزمة السورية؟.. "بوتين" يجيب

وصف موقف قيادتها بـ"البناء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
4,191

قبل يوم من زيارته الرسمية المقررة إلى السعودية غداً (الاثنين)، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن إسهامات الرياض في دفع الحل السياسي للأزمة السورية، إذ أوضح أن السعودية قامت بدور إيجابي في حل الأزمة في سوريا، لافتاً في حديثه لقناة "العربية" في سوتشي، إلى أنه من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وكان الرئيس الروسي قد قال في حديثه إلى العربية: "نعمل مع السعودية بشكل مشترك لحل الأزمات الإقليمية، وبهذا الصدد أود الإشارة إلى دور المملكة الإيجابي في حل الأزمة في سوريا".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيداً للجميع، ولكن من دون مساهمة العربية السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً، كما يبدو لي، التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية. ولذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك، وللأمير ولي العهد على هذا الموقف البنَّاء".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,018
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,852
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,553

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة