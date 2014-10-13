ما دور السعودية في حل الأزمة السورية؟.. "بوتين" يجيب

وصف موقف قيادتها بـ"البناء"

قبل يوم من زيارته الرسمية المقررة إلى السعودية غداً (الاثنين)، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن إسهامات الرياض في دفع الحل السياسي للأزمة السورية، إذ أوضح أن السعودية قامت بدور إيجابي في حل الأزمة في سوريا، لافتاً في حديثه لقناة "العربية" في سوتشي، إلى أنه من دون مساهمة السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية.

وكان الرئيس الروسي قد قال في حديثه إلى العربية: "نعمل مع السعودية بشكل مشترك لحل الأزمات الإقليمية، وبهذا الصدد أود الإشارة إلى دور المملكة الإيجابي في حل الأزمة في سوريا".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيداً للجميع، ولكن من دون مساهمة العربية السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً، كما يبدو لي، التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية. ولذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك، وللأمير ولي العهد على هذا الموقف البنَّاء".