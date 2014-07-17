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اجتماع دولي لمواجهة الخطر الإيراني في البحرين

واشنطن ترغب في مشاركة واسعة لتأمين حرية الملاحة

نقل "روسيا اليوم" عن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، اليوم (الأربعاء)؛ أن البحرين ستستضيف اجتماعًا دوليًّا لبحث مواجهة التهديد الإيراني في منطقة الخليج.

وأفاد "هوك" خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بأن الاجتماع سيعقد تطويرًا للمؤتمر الذي عُقد في وارسو في فبراير (شباط) الماضي؛ لمناقشة الخطر الإيراني.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج.

وأعلنت واشنطن في الفترة الماضية أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيقَيْ هرمز وباب المندب، عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الفترة الأخيرة، التي تتهم إيران بالوقوف وراءها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع دولي لمواجهة الخطر الإيراني في البحرين
سبق

نقل "روسيا اليوم" عن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، اليوم (الأربعاء)؛ أن البحرين ستستضيف اجتماعًا دوليًّا لبحث مواجهة التهديد الإيراني في منطقة الخليج.

وأفاد "هوك" خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بأن الاجتماع سيعقد تطويرًا للمؤتمر الذي عُقد في وارسو في فبراير (شباط) الماضي؛ لمناقشة الخطر الإيراني.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج.

وأعلنت واشنطن في الفترة الماضية أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيقَيْ هرمز وباب المندب، عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الفترة الأخيرة، التي تتهم إيران بالوقوف وراءها.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:27 PM

اجتماع دولي لمواجهة الخطر الإيراني في البحرين

واشنطن ترغب في مشاركة واسعة لتأمين حرية الملاحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل "روسيا اليوم" عن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، اليوم (الأربعاء)؛ أن البحرين ستستضيف اجتماعًا دوليًّا لبحث مواجهة التهديد الإيراني في منطقة الخليج.

وأفاد "هوك" خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بأن الاجتماع سيعقد تطويرًا للمؤتمر الذي عُقد في وارسو في فبراير (شباط) الماضي؛ لمناقشة الخطر الإيراني.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج.

وأعلنت واشنطن في الفترة الماضية أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيقَيْ هرمز وباب المندب، عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الفترة الأخيرة، التي تتهم إيران بالوقوف وراءها.

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