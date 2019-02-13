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مطار الملك عبدالعزيز يطلق "النقل المجاني" بين صالات الركاب

الخدمة متاحة لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر منصة "تويتر" اليوم، انطلاق خدمة النقل المجاني لركاب الترانزيت بين مطار الملك عبدالعزيز الجديد والصالة الجنوبية؛ بالتعاون مع إحدى الشركات.

وأفاد الحساب الرسمي للمطار، بأنه يمكن الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم "1" إلى الصالة الجنوبية، بعد إبراز بطاقة صعود الطائرة.

وتتاح خدمة النقل لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة بالكامل لجميع الرحلات الداخلية والخارجية؛ حيث تم توفير 200 سيارة لنقل المسافرين.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة جدة النقل المجاني لركاب الترانزيت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك عبدالعزيز يطلق "النقل المجاني" بين صالات الركاب
سبق

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر منصة "تويتر" اليوم، انطلاق خدمة النقل المجاني لركاب الترانزيت بين مطار الملك عبدالعزيز الجديد والصالة الجنوبية؛ بالتعاون مع إحدى الشركات.

وأفاد الحساب الرسمي للمطار، بأنه يمكن الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم "1" إلى الصالة الجنوبية، بعد إبراز بطاقة صعود الطائرة.

وتتاح خدمة النقل لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة بالكامل لجميع الرحلات الداخلية والخارجية؛ حيث تم توفير 200 سيارة لنقل المسافرين.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:06 PM

مطار الملك عبدالعزيز يطلق "النقل المجاني" بين صالات الركاب

الخدمة متاحة لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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2,371

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر منصة "تويتر" اليوم، انطلاق خدمة النقل المجاني لركاب الترانزيت بين مطار الملك عبدالعزيز الجديد والصالة الجنوبية؛ بالتعاون مع إحدى الشركات.

وأفاد الحساب الرسمي للمطار، بأنه يمكن الاستفادة من خدمة النقل المجاني من الصالة رقم "1" إلى الصالة الجنوبية، بعد إبراز بطاقة صعود الطائرة.

وتتاح خدمة النقل لمدة شهرين لحين اكتمال تشغيل الصالة الجديدة بالكامل لجميع الرحلات الداخلية والخارجية؛ حيث تم توفير 200 سيارة لنقل المسافرين.

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