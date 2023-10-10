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بالصور .. وصول الرحالتين السعودي والمغربي لـ"الطائف" عبر الدراجة.. قادمين من عسير في طريقهما للرياض

توشحا صورًا للملك سلمان ابتهاجًا بشفائه واحتفاءً باليوم الوطني

وصل الرحالة السعودي "فهد اليحيى" يرافقه الرحالة المغربي "ياسين غلام" إلى الطائف مساء اليوم السبت، في مسيرة قطعاها سويًا عبر الدراجة الهوائية ابتداءً من منطقة عسير، مرورًا بالباحة حتى وصولهما للطائف، في طريقهما إلى الرياض نهاية تلك الرحلة .

واستقبلهما عن مركز الضبط الأمني لطريق الطائف - الباحة، عدد من فريق دراج الطائف، والذين استضافا الرحالتين "السعودي والمغربي"، حيث توشحا صور خادم الحرمين الشريفين لشعار حملة

"خطاك السوء يا أبو فهد" ابتهاجاً بتجاوزه ـ أيده الله ـ للعارض الصحي، ومشاركة منهما في اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي وقع على العلم السعودي والعلم المغربي قُبيل انطلاقهما متجهين إلى الرياض مرورًا بالطائف على أن يسلماه بإذن الله لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

هذا وسيتخلل فترة بقاء الرحالتين بالطائف تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية كذلك الزيارات لبعض المعالم السياحية الهامة بالمحافظة، لحين مغادرتهما الطائف متوجهين للرياض صباح يوم بعد غدٍ الاثنين - باذن الله - مرورًا بمحافظات عفيف والدوادمي وشقراء.

الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. وصول الرحالتين السعودي والمغربي لـ"الطائف" عبر الدراجة.. قادمين من عسير في طريقهما للرياض
سبق

وصل الرحالة السعودي "فهد اليحيى" يرافقه الرحالة المغربي "ياسين غلام" إلى الطائف مساء اليوم السبت، في مسيرة قطعاها سويًا عبر الدراجة الهوائية ابتداءً من منطقة عسير، مرورًا بالباحة حتى وصولهما للطائف، في طريقهما إلى الرياض نهاية تلك الرحلة .

واستقبلهما عن مركز الضبط الأمني لطريق الطائف - الباحة، عدد من فريق دراج الطائف، والذين استضافا الرحالتين "السعودي والمغربي"، حيث توشحا صور خادم الحرمين الشريفين لشعار حملة

"خطاك السوء يا أبو فهد" ابتهاجاً بتجاوزه ـ أيده الله ـ للعارض الصحي، ومشاركة منهما في اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي وقع على العلم السعودي والعلم المغربي قُبيل انطلاقهما متجهين إلى الرياض مرورًا بالطائف على أن يسلماه بإذن الله لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

هذا وسيتخلل فترة بقاء الرحالتين بالطائف تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية كذلك الزيارات لبعض المعالم السياحية الهامة بالمحافظة، لحين مغادرتهما الطائف متوجهين للرياض صباح يوم بعد غدٍ الاثنين - باذن الله - مرورًا بمحافظات عفيف والدوادمي وشقراء.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
09:01 PM

بالصور .. وصول الرحالتين السعودي والمغربي لـ"الطائف" عبر الدراجة.. قادمين من عسير في طريقهما للرياض

توشحا صورًا للملك سلمان ابتهاجًا بشفائه واحتفاءً باليوم الوطني

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فهد العتيبي - الطائف
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وصل الرحالة السعودي "فهد اليحيى" يرافقه الرحالة المغربي "ياسين غلام" إلى الطائف مساء اليوم السبت، في مسيرة قطعاها سويًا عبر الدراجة الهوائية ابتداءً من منطقة عسير، مرورًا بالباحة حتى وصولهما للطائف، في طريقهما إلى الرياض نهاية تلك الرحلة .

واستقبلهما عن مركز الضبط الأمني لطريق الطائف - الباحة، عدد من فريق دراج الطائف، والذين استضافا الرحالتين "السعودي والمغربي"، حيث توشحا صور خادم الحرمين الشريفين لشعار حملة

"خطاك السوء يا أبو فهد" ابتهاجاً بتجاوزه ـ أيده الله ـ للعارض الصحي، ومشاركة منهما في اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي وقع على العلم السعودي والعلم المغربي قُبيل انطلاقهما متجهين إلى الرياض مرورًا بالطائف على أن يسلماه بإذن الله لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

هذا وسيتخلل فترة بقاء الرحالتين بالطائف تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية كذلك الزيارات لبعض المعالم السياحية الهامة بالمحافظة، لحين مغادرتهما الطائف متوجهين للرياض صباح يوم بعد غدٍ الاثنين - باذن الله - مرورًا بمحافظات عفيف والدوادمي وشقراء.

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