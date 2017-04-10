تخرّج محمد بن علي آل مطلق في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي برتبة ملازم.
"آل مطلق" ملازم من كلية الملك عبدالله
تخرّج محمد بن علي آل مطلق في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي برتبة ملازم.
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"آل مطلق" ملازم من كلية الملك عبداللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-10
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:02 PM
"آل مطلق" ملازم من كلية الملك عبدالله
تخرّج محمد بن علي آل مطلق في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي برتبة ملازم.
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